Единственный седан, соответствующий надежности Toyota и стилю BMW, делают в Корее

Фото: Genesis

В сегменте премиальных седанов на протяжении десятилетий доминирует европейское трио: Audi, Mercedes-Benz и BMW. Но постепенно им бросают вызов другие роскошные марки. Те же Lexus, Infiniti и Acura. Но если классические «немцы» славятся своими ездовыми повадками, то это слабая сторона японцев. Зато они очень надежны.

Журнал «TopSpeed» назвал один седан, который является золотой серединой между надежными Toyota и Lexus, а также стильным и динамичным BMW. Что самое интересное, эта 4-дверка выпускается не в Японии и не в Германии. Ее делают в Южной Корее.

Речь идет о Genesis G80. Американские автожурналисты хвалят эту модель за то, что она выглядит так же круто, как BMW, но без попыток копировать эту немецкую марку.

Фото: Genesis

В G80 относятся к премиальности очень серьезно, сочетая в салоне качество старой школы с современными технологиями. За счет этого седан роскошного суббренда Hyundai способен конкурировать с такими моделями как Lexus ES, Audi A6, BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Class.

Но если по уровню премиальности машине не уступает «немцам», то по надежности она также идет практически вровень с японцами.

Фото: Genesis

Утверждается, что большая часть долговечности Genesis G80 исходит от ее двигателей и механических систем, формировавшихся на протяжении многих поколений.

Машина построена на платформе, развившейся от оригинального Hyundai Genesis, и с годами была усовершенствована во многих аспектах, в том числе выносливости.

Фото: Genesis

Согласно исследованию авторитетного аналитического агентства «CarEdge», вероятность капитального ремонта в случае с Genesis G80 в течение первых пяти лет эксплуатации равен всего 20%. Это на 4 процента выше, чем по сравнению с Lexus ES, но намного лучше, чем в сравнении с Audi A6 (28%), BMW 5-Series (42%) и Mercedes-Benz E-Class (33%).

Машину называют идеальным балансом между BMW и Lexus в том числе благодаря ее моторам. 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом на 300 лошадиных сил и 3,5-литровый V6 твин-турбо на 375 «сил» обеспечивают плавную подачу мощности и сочетаются с надежной 8-скоростной автоматической коробкой передач и системой полного привода.

С места до 100 км/ч такие машины разгоняются от 5,1 до 5,7-секунды в зависимости от выбранного мотора.

Сегодня новые Genesis G80 можно легко найти даже на российском авторынке, правда стоят такие машины недешево. За автомобили с небольшим пробегом при заказе из Кореи дилеры просят минимум 7,5-миллиона рублей, а в самых дорогих версиях цена «восьмидесятки» взлетает до 10 миллионов рублей.