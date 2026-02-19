ДомойАвтоновости сегодняНазван долговечный японский гибридный кроссовер, который редко нуждается в ремонте

Назван долговечный японский гибридный кроссовер, который редко нуждается в ремонте

Текст: Ростислав Архипов
gallery ext 03 d 1

Наряду с электрокарами спрос на гибридные автомобили растет во всем мире, а автопроизводителей, которые включают в свою линейку бензиново-электрические машины, становится все больше. 

Одним из первопроходцев в этой технологии была Toyota, а также ее премиальный суббренд Lexus, который вместе с популярным кроссовером RX обладает очень высокими рейтингами надежности. Причем, в том числе в его гибридной модификации.

gallery ext 01 d 1
Lexus RX 350h

Согласно статистике, раскрытой авторитетными журналами «J.D.Power» и «iSeeCars», ожидаемый срок службы гибридного Lexus RX 350h составляет 14,7 лет или почти 290 тысяч километров пробега до возникновения каких-либо серьезных механических проблем. При этом вероятность достижения машиной отметки в 320 тысяч км оценивается в 31,7%.

Успех Lexus RX 350h во многом кроется в 30-летнем опыте разработок гибридов компанией Toyota.

Машина задействует под капотом проверенный временем 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель, развивающий 246 лошадиных сил. С ним с места до первой «сотни» премиальный японский кроссовер разгоняется за 7,4-секунды, а его максимальная скорость ограничена 199 километрами в час. 

gallery ext 02 d 1
Lexus RX 350h

В версии 500h F-Sport Performance, работающей от 2,4-литрового турбомотора и электромотора, отдача «паркетника» достигает 366 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,9-секунды и достигать «максималки» в 209 км/ч.

Цены на гибридные Lexus RX 350h в России сегодня начинаются от 7 миллионов 500 тысяч – 8 миллионов рублей и могут доходить до 12 миллионов 500 тысяч рублей в зависимости от выбранной комплектации и дилера, завозящего их по схеме альтернативного импорта. 

Фото:Lexus

