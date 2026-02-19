ДомойАвтоновости сегодня3-дверный Suzuki Jimny разжился новыми «примочками» в базовой версии

3-дверный Suzuki Jimny разжился новыми «примочками» в базовой версии

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Несмотря на ажиотаж вокруг 5-дверного внедорожника Suzuki Jimny Nomade, высоким спросом также продолжает пользоваться его брат-близнец в 3-дверном кузове.

Недавно эта глобальная модель прошла через модернизацию, в которой была заметно улучшена в базовой версии. 

Отныне все варианты короткого Suzuki Jimny будут комплектоваться системой Suzuki Safety Sense. Это фирменный комплекс передовых систем помощи водителю.

Suzuki Jimny 3-Door 2026

Кроме того, в арсенал таких машин войдут новые передние датчики парковки, дополнительные боковые шторковые подушки безопасности и другие ключевые улучшения в области.

С новой системой Safety Sense базовые 3-дверные «Джимни» будут продаваться с такими функциями как адаптивный круиз-контроль, система предупреждения и предотвращения выезда за пределы полосы движения, система оповещения о вилянии и система автоматического включения дальнего света фар. 

Ко всем ним присоединится система Dual Sensor Brake Support II, которая улучшит работу системы экстренного торможения. 

Что касается мощностных характеристик, то они останутся неизменными. Улучшенный внедорожник продолжит комплектоваться 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 101 лошадиную силу и 130 Нм крутящего момента, ассистентом для которого будут прежние 5-скоростная МКПП или 4-диапазонный «автомат». В связке с ними предстоит работать системе полноприводной трансмиссии Suzuki Allgrip Pro. 

Фото:Suzuki

