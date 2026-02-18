ДомойАвтоновости сегодняОбновленный Genesis G90 хочет заставить покупателей нового Mercedes S-Class передумать

Обновленный Genesis G90 хочет заставить покупателей нового Mercedes S-Class передумать

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт

Компания Genesis уже давно пытается навязать конкуренцию немецким люксовым брендам в сегменте седанов, но, откровенно говоря, пока это у нее не особо получается. 

По крайней мере частично исправить ситуацию призван флагманский седан G90, который сейчас готовится к рестайлингу. Ожидается, что корейская 4-дверка воплотит в своей внешности новейший дизайн Genesis, ранее представленный на шоу-карах марки.

Обновленный Genesis G90 (рендеринг)

Если следовать прогнозу дизайнеров Youtube-канала «NYMammoth», которые взяли за основу своих рендеров шпионские снимки прототипов новых Genesis G90, реформенный корейский флагманский седан сохранит существующие 2-рядные фары MLA (Micro Lens Array), но поменяет форму, размер решетки радиатора и ее наполнение. 

Аналогичный дизайн с интегрированными в решетку фарами и подсветкой ранее уже встречался в различных концепт-карах Genesis, в том числе в прототипе Neolun. 

Обновленный Genesis G90 (рендеринг)

Показанная задняя часть седана может отличиться от предшественника более обтекаемым дизайном с двумя линиями фонарей, которые должны подчеркнуть премиальность этой модели. 

Интерьер концепта Genesis Neolun

Внутри обновленный Genesis G90 может претерпеть крупные перемены, в частности приобрести существенно измененную компоновку салона по сравнению с текущей моделью.

Четырехдверке достанется новейшая информационно-развлекательная система Pleos Connect, представленная в начале прошлого года, которая будет работать в паре с большим планшетным дисплеем на центральной консоли и новой приборной панелью. 

Ожидается, что реформенный G90 будут продавать с двумя вариантами силовых агрегатов: 3,5-литровым бензиновым турбомотором и этим же двигателем, работающем в режиме мягкого-гибрида (с 48-вольтовым стартером-генератором). В будущем у этого седана появится полностью гибридная модификация. 

Справить премьеру новый Genesis G90 собирается уже в этом году.

