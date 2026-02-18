ДомойАвтоновости сегодняНовый кроссовер Mazda CX-20 окажется самым дешевым для покупателей: дебют ждут уже...

Новый кроссовер Mazda CX-20 окажется самым дешевым для покупателей: дебют ждут уже в 2026 году

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
Японская компания Mazda готовит к премьере новый компактный кроссовер, который, по данным зарубежных СМИ, получит имя Mazda CX-20. Ожидается, что модель дебютирует в 2026 году и станет важным элементом стратегии бренда в быстрорастущем сегменте городских SUV.

Будущая новинка, предположительно, будет вдохновлена концептом, показанным на Japan Mobility Show 2025 года.

Автомобиль сохранит фирменную стилистику марки с динамичным силуэтом, узкой светодиодной оптикой и выразительной решёткой радиатора. При этом габариты будут ориентированы на плотную городскую эксплуатацию и молодую аудиторию.

Эскизы кроссовера Mazda CX-20, показанные в прошлом году

По предварительной информации, CX-20 получит гибридную силовую установку, что позволит снизить расход топлива и уровень выбросов. Длина автомобиля составит порядка 4-метров, а внутри сможет расположиться до пяти человек.

Mazda собирается поставить на экономичность и современные технологии, чтобы конкурировать с популярными моделями компактного класса, такими как: Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Nissan Kicks и Honda Elevate.

Производство, как ожидается, может быть налажено в Таиланде с последующим экспортом на мировые рынки.

С запуском новой Mazda CX-20 автопроизводитель из Хиросимы собирается расширить своё присутствие в одном из самых востребованных автомобильных сегментов последних лет – категории ультракомпактных и ультрабюджетных SUV. 

Фото:Mazda

