Небольшой грузовичок Daihatsu стал уютной микро-квартирой на колесах, которую полюбят японцы 

Интерес к автодомам и кемперам растет с каждым годом. И Япония здесь не исключение. Более того, на этом рынке представлено немало домов на колесах, которые кардинально отличаются от тех, что продаются в Европе и в других уголках планеты.

Все из-за так называемого сегмента кей-каров – небольших машин с малообъемными двигателями. В последнее время они стали все чаще ложиться в основу мини-кемперов, которые приходятся японцам по-нраву все чаще и чаще.

Очередной представитель этого сегмента получил название Plat и спроектирован местной компанией Direct Cars. Кемпер базируется на грузовичке Daihatsu Hijet и несмотря на компактные размеры обладает просторным жилым отсеком.

Внешне автодом отличается смелыми геометрическими линиями своей надстройки, которая сильно контрастирует с водительской кабиной и навесом.

Внутри царит уютная атмосфера, заданная благодаря напольному покрытию с текстурой дерева и серой мебели. Кухня полностью оборудована для эффективного использования ограниченного пространства: кухонная стена с магнитами, выдвижной стол, встроенные шкафы, верхние шкафы и выдвижная двухъярусная кровать.

За счет широко открываемого заднего «люка» погрузка и разгрузка крупногабаритных предметов сильно упрощается, а в хорошую погоду открытую дверь можно использовать для кемпинга.

Внутри нового кемпера на базе Daihatsu Hijet может уместиться до четырех человек. Путешественники смогут заказать в свой автодом телевизор, кондиционер и многие другие популярные опции для такого вида техники.

В продажу в Японии новый кемпер поступит в этом году. Цены на него объявят в ближайшие недели.