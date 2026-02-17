Создан идеальный автодом для любителей охоты и рыбалки на базе «КАМАЗ»

ДомойАвтоновости сегодняСоздан идеальный автодом для любителей охоты и рыбалки на базе «КАМАЗ»

Ростислав Архипов
Oblozhka 1

В России произошло очередное пополнение линейки экспедиционных автодомов, авторами которых являются специалисты местной фирмы «Волгатрейд».

В качестве базы для этого проекта лег КАМАЗ-43502, объединивший в себе легендарную проходимость российского грузовика, а также комфортабельный жилой отсек, готовый принять до семи человек. 

Автодом построен на шасси 4×4, что обеспечивает маневренность и уверенность на любых дорогах. Среди ключевых доработок — отопитель компании Webasto, электрическая лебедка на 8,1 тонны, камеры переднего и заднего вида и подогрев топливной системы. Кабина дополнительно оснащена спальным местом, где может отдохнуть водитель.

DSC01767 HDR 1

Жилой модуль выполнен из сэндвич-панелей с утеплением (50 мм стены, 100 мм пол) и имеет внутренние размеры 5500 × 2400 × 2000 мм. Внутри автодома разместились:

  • Угловой диван и двухъярусный спальный отсек с рундуком
  • Полноценная кухня с мойкой из искусственного камня, газовой плитой, холодильником и СВЧ-печью
  • Двуспальная кровать, шкафы и подвесные шкафчики в спальном отсеке
  • Душевая с подогреваемым поддоном и биотуалет.
DSC01770 HDR 1

Отделка выполнена из искусственной кожи и замши, в санузле использован декоративный пластик, пол покрыт мозаикой.

За отопление отвечает крышный вентилятор и специальный обогреватель. Водоснабжение обеспечивается ёмкостью 300 литров и электрическим водонагревателем на 30 литров. Электросистема включает два гелевых аккумулятора 100 А/ч, инвертор 3,5 кВт и LED-освещение.

IMG 2278

Для удобства путешественников предусмотрены телевизоры, видеосвязь с кабиной, люки для вентиляции и грузовые отсеки. Фургон окрашен в цвет «Лесной камуфляж» и оснащён багажными ящиками и контейнером для генератора.

Стоимость автодома составляет 21 миллион 895 тысяч рублей за вариант с шасси и 12 миллионов 495 тысяч рублей за сам жилой модуль без базы грузовика «КАМАЗ».

Фото:Kung.ru

