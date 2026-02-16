Роскошный корейский седан, конкурирующий с Audi, BMW и Mercedes, рвется в рестайлинг

Актуальное поколение премиального корейского седана Genesis G90 представлено с 2022 года. Автомобиль позиционируется Hyundai Group как конкурент таких моделей как Audi A8, BMW 7-Series и Mercedes-Benz S-Class, но в реальности навязать соперничество этой тройке азиатская модель пока не может.

Добиться лучших показателей продаж вскоре попытается ее рестайлинговая версия, которую на днях продемонстрировали на неофициальных рендерах.

Авторами изображений является студия дизайна «NYMammoth», полагающая, что обновление внесет во внешностью G90 очень серьезные коррективы.

Слева – актуальный Genesis G90, справа – рендер обновленной модели

Дизайн машины основан на новом фирменном стиле Genesis. И особенно это будет заметно в ее передней части, где появится более компактная решетка радиатора с измененным внутренним наполнением, переделанный бампер и двухуровневые фары, визуально объединенные с окантовкой «гриля».

За счет переделки лицевой части кузова машина станет выглядеть более легкой, динамичной и футуристичной.

Рендер обновленного Genesis G90

Крупные перемены, по слухам, ждут интерьер автомобиля, где может расположиться новый широкоформатный дисплей мультимедийной системы диагональю 27 дюймов, который объединит в себе функции цифровой комбинации приборов и информационно-развлекательной системы.

О технической модернизации информации пока нет, но, скорее всего, для седана предложат новую гибридную силовую установку. Список оснащения 4-дверки будет также серьезно расширен за счет улучшенного набора электронных водительских помощников.

Справить премьеру новый Genesis G90 должен в течение 2026 года.