Популярный рамный внедорожник Suzuki продолжает совершенствоваться

Внедорожник Suzuki Jimny Nomade, представляющий собой 5-дверную версию классической модели «Джимни», сегодня предлагается на многих рынках. Более того, машина наконец-то стала доступна для Японии, где готовятся начать прием заказов на эту модель в рамках лотереи.

А пока стало известно, что к 2026 модельному году Jimny Nomade готовится пережить ряд хоть и точечных, но изменений. Так, согласно раскрытым «Сузуки» сведениям, японский внедорожник будет продаваться в новом цвете Granite Gray Metallic.

Внутренние перемены включат в себя появление нового 9-дюймового центрального дисплея, в который будут «вшиты» функции навигации и камеры заднего вида. Через этот же экран возможна интеграция со смартфоном.

Кроме того, аналоговая приборная панель теперь включает в себя небольшой 4,2-дюймовый цветной дисплей.

В числе других улучшений салона – светодиодная подсветка и многофункциональное рулевое колесо с управлением аудиосистемой и телефоном. И, конечно же, нельзя забывать о переднем USB-порте.

В дополнение ко всему этому, автомобиль оснащен новыми электронными водительскими ассистентами (ADAS), такими как система помощи при торможении на низких скоростях, улучшенное распознавание дорожных знаков и активная система предупреждения о выезде из полосы движения.

Кроме того, версия Jimny с АКПП включает адаптивный круиз-контроль.

В подкапотное пространство изменения не вносились, поэтому внедорожник сохранил свой актуальный полуторалитровый бензиновый атмосферный мотор на 102 лошадиные силы, агрегатированный 5-скоростной МКПП или 4-диапазонным «автоматом». Полный привод и понижающая передача остались прежними.

Стоимость обновленных Suzuki Jimny Nomade в Японии составит минимум 2 миллиона 926 тысяч иен (примерно 1 миллион 475 тысяч рублей).