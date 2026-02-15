Маленький кей-трак суббренда Toyota превратился в гостиничный номер на колесах

ДомойАвтоновости сегодняМаленький кей-трак суббренда Toyota превратился в гостиничный номер на колесах

Япония – родина сегмента кей-каров. Эти маленькие машинки (длиной до 3,4-метра) с ограниченным объемом и мощностью двигателя пользуются в «Стране восходящего солнца» огромным спросом. А в последнее время из них начали успешно делать кемперы.

Один из таких проектов подготовила местная фирма Direct Cars, превратившая заднюю часть кей-трака Daihatsu Hijet в аналог маленького гостиничного номера на колесах. Внутрь жилого модуля можно попасть через заднюю входную дверь с электрической ступенькой.

Несмотря на компактные размеры, жилой отсек удивляет наличием кухонной зоны, в которой есть все для приготовления и хранения пищи (раковина, микроволновая печь и 35-литровый холодильник). Прятать посуду предлагается во множество ящиков сверху и снизу.

Зона гостиной со столом вечером может легко трансформироваться в большое спальное место, которое дополняет еще одну кровать в надстройке над водительской кабиной. 

За развлечения внутри отвечает телевизор, а за температуру кондиционер и отопитель. Заряжать гаджеты можно от USB-портов, сосредоточенных практически по всему жилому модулю.

Единственного, чего нет внутри этого маленького гостиничного номера на колесах, так и это туалета и душа. Но, справедливости ради, ждать их наличия в таком маленьком пространстве было бы глупо.

Вся бытовая техника внутри автодома на базе Daihatsu Hijet питается от литий-ионного аккумулятора на 100 Ач, который при желании можно модернизировать до 200 Ач и дополнить солнечными панелями на крыше на 100 Вт. 

Стоимость нового автодома Direct Cars в Японии составит от 4 миллионов 390 до 5 миллионов 980 тысяч иен (2,2 – 3-миллиона рублей). 

