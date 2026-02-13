ДомойАвтоновости сегодняМалолитражный минивэн Nissan Roox представили в виде «подогретой» модели Nismo

Малолитражный минивэн Nissan Roox представили в виде «подогретой» модели Nismo

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
Nissan активно расширяет свою линейку спортивных автомобилей Nismo, но в основном фокусируется на седанах, купе, хэтчбеках и внедорожниках, и пока не распространил свое влияние на сегмент «кей-каров» (компактных машин длиной до 3,4-метра). 

Недавно у некоторых японских СМИ возникла неожиданная идея: что бы получилось, если бы популярный кей-кар Nissan Roox получил спортивную версию Nismo?

Обновленный Nissan Roox

Ответить на этот вопрос взялся журнал «Best Car Web», выложивший на своих страницах рендер такого автомобиля. В основе визуального проекта лежит актуальный «Рукс», обновленный в августе 2025 года. Его дизайн характеризовался концепцией «квадрат в круге».

В гипотетическом варианте Nismo малолитражка «Ниссан» приобрела уникальную радиаторную решетку, спортивный аэродинамический обвес и красные элементы декора, которые располагаются спереди, сзади и даже по бокам кузова машины. 

Nissan Roox Nismo (спекулятивный рендер)

У инженеров «Нисмо» точно бы возникли проблемы с доработкой двигателя этой модели, поскольку в сегменте кей-каров объем силовых установок и мощность строго регламентированы (не более 0,66-литра и 64 лошадиные силы).

Зато у специалистов спортивного ателье Nissan была бы возможность вдоволь порезвиться с перенастройкой подвески машины, превратив ее в подобие трековой.

Впрочем, пока все это лишь фантазии независимых дизайнеров и ни о каком «заряженном» Nissan Roox, как бы о нем не мечтали покупатели кей-каров, говорить в реальности не приходится. 

Фото:BestCarWeb, Nissan

