ДомойАвтоновости сегодняНовый седан Lexus HZ с дизайном из будущего впервые показался в товарном...

Новый седан Lexus HZ с дизайном из будущего впервые показался в товарном обличии

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
260212 30935 1 VeiY2 2

В 2023 году Lexus незаметно для журналистов запатентовал новые наименования HZ, в частности индексы HZ300e, HZ450e и HZ550e. Когда это было обнаружено, пресса тут же принялась гадать, что это за автомобиль.

По одной из версий, речь идет о серийном варианте концепт-кара LF-ZC, который, как ожидается, выступит в качестве сменщика модели IS. Продавать машину собираются в различных мощностных вариантах и с похожим футуристичным дизайном.

На днях было опубликовано предварительное изображение этой 4-дверки, если верить которому товарному Lexus HZ предстоит практически полностью повторить дизайн прототипа.

260212 30935 1 VeiY2 1 1

Машина будет отличаться стильным и минималистичным экстерьером, низким и плоским капотом, улучшающим обзорность для водителя, а также обтекаемой формой кузова с высокими аэродинамическими характеристиками. 

Ожидаемые габариты автомобиля составят 4750 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1390 мм в высоту. Колесная база растянется до 2890 мм. 

Судя по запатентованным индексам, во всех случаях новый Lexus HZ будет полноценным электромобилем, а выбор конфигурации машины будет состоять в основном из типа привода. Для заднего привода предложат один электромотор, тогда как в варианте 4WD покупатели смогут рассчитывать на дополнительный электрический двигатель, приводящий в движение переднюю ось. 

Кроме того, не исключен вариант с высокопроизводительной модификацией этого седана, в которой для него предложат сразу три электромотора. 

Официальная презентация нового Lexus HZ может состояться в декабре этого года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Spyder7

Читайте также:

Последние новости:

Превращение Toyota RAV4 в пикап откладывается: всему виной...

Новый минивэн Lada RGB будет ждать, когда у...

В Европе создали автодом Corigon A 70 D...

Популярный минивэн Nissan нашел умелый способ превращаться в...

Базовая версия седана Toyota для Азии обновится и...

Duster может замахнуться на лавры BMW X4

Сменщик Audi TT показался в виде, которого от...

Следующий Nissan Juke заставит всех снова «хвататься за...

На продажу выставили уникальный хардкорный концепт-кар Isuzu D-Max

Китайскую копию Lexus LX проверили в тесте подвески:...

Культовый внедорожник Suzuki украл «лицо» американского ретро-кара из...

За последней новой Mitsubishi Delica D:5 в Японии...

В России опять продается безукоризненный рамный внедорожник Toyota...

Недорогой и маленький кроссовер Lexus UX обещает сменить...

Новый Renault для городских жителей и дачников срисует...

Новый рамный внедорожник Nissan Terra показался на первых...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+