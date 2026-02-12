Новый седан Lexus HZ с дизайном из будущего впервые показался в товарном обличии

В 2023 году Lexus незаметно для журналистов запатентовал новые наименования HZ, в частности индексы HZ300e, HZ450e и HZ550e. Когда это было обнаружено, пресса тут же принялась гадать, что это за автомобиль.

По одной из версий, речь идет о серийном варианте концепт-кара LF-ZC, который, как ожидается, выступит в качестве сменщика модели IS. Продавать машину собираются в различных мощностных вариантах и с похожим футуристичным дизайном.

На днях было опубликовано предварительное изображение этой 4-дверки, если верить которому товарному Lexus HZ предстоит практически полностью повторить дизайн прототипа.

Машина будет отличаться стильным и минималистичным экстерьером, низким и плоским капотом, улучшающим обзорность для водителя, а также обтекаемой формой кузова с высокими аэродинамическими характеристиками.

Ожидаемые габариты автомобиля составят 4750 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1390 мм в высоту. Колесная база растянется до 2890 мм.

Судя по запатентованным индексам, во всех случаях новый Lexus HZ будет полноценным электромобилем, а выбор конфигурации машины будет состоять в основном из типа привода. Для заднего привода предложат один электромотор, тогда как в варианте 4WD покупатели смогут рассчитывать на дополнительный электрический двигатель, приводящий в движение переднюю ось.

Кроме того, не исключен вариант с высокопроизводительной модификацией этого седана, в которой для него предложат сразу три электромотора.

Официальная презентация нового Lexus HZ может состояться в декабре этого года.