В Европе создали автодом Corigon A 70 D с уютом малогабаритной квартиры на колесах

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
Представлена новая кемпер-модель компании суббренда Hymer

Европейский рынок кемперов поражает своими масштабами. Количество компаний, специализацией которых является выпуск таких машин, зашкаливает. И порой у них получаются весьма интересные проекты.

Так, к примеру, недавно состоялась премьера автодома компании Corigon, которая собирается вывести в продажу в «Старом Свете» модель A70 D. Уникальной особенностью этого кемпера является компактный, но вместительный и уютный жилой отсек, в котором можно почувствовать себя почти как в малогабаритной стационарной квартире.

Внутренняя планировка автодома Corigon A 70 D

В основе автодома лежит шасси Fiat Ducato, адаптированное за счет жилого модуля высотой более 2 метров под комфортные путешествия на дальние расстояния без необходимости проживания в отеле.

Внутри для этого есть все, что необходимо, от небольшой кухни с раковиной, газовой плитой и 135-литровым компрессорным холодильником до полноценной обеденной зоны. Также предусмотрен туалет, душевая кабина плюс два встроенных шкафа и задний отсек для хранения багажа.

В базовой версии кемпер Corigon A 70 D позволяет разместиться внутри на ночевку четырем путешественникам, но в качестве опции можно увеличить количество спальных мест до шести за счет трансформации обеденной зоны в дополнительную кровать.

Жилой модуль отапливается газовым обогревателем Truma Combi 4. В раковину на кухне и в санузел пресная вода поступает со 110-литрового бака, а сливается в бак для сточных вод емкостью 90-литров. За работу бытовых приборов отвечает аккумуляторная батарея AGM на 95 А/ч.

Кемпер оснащен 2,2-литровым 4-цилиндровым дизельным мотором мощностью от 140 до 180 лошадиных сил в зависимости от версии. 

Цены на автодом уже известны. В базовой версии за него будут просить от 61 тысячи 999 евро (5,7-миллиона рублей). Продажи таких машин в Европе стартуют в ближайшие несколько месяцев. 

Фото:Corigon
