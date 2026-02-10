ДомойАвтоновости сегодняКитайскую копию Lexus LX проверили в тесте подвески: результаты оказались ожидаемыми

Китайскую копию Lexus LX проверили в тесте подвески: результаты оказались ожидаемыми

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Блогеры устроили сравнительные испытания внедорожника LX 600 и его клона из «Поднебесной»

Снимок экрана 2026 02 10 в 19.23.26 1
Фото: SuperCarBlondie

Несмотря на то, что китайский автопроизводители уже практически полностью перешли от копирования зарубежной техники. Но некоторые мелкие фирмы продолжают свое дело.

Убедиться в этом удалось недавно блогерам с канала «SuperCarBlondie», которые приобрели фейковый китайский Lexus LX 600 и сравнили его с оригиналом в тесте подвески.

Снимок экрана 2026 02 10 в 19.20.55

«Поднебесный» клон японского внедорожника выглядит почти как настоящий, но намного компактнее. Вместо пластикового логотипа у него картонный шильдик, а в качестве двигателя используется электромотор.

Маленькие колесики и салон, в котором с трудом поместится четыре человека, делают его одной из самых неудачных копий дорогого японского рамного вездехода.

Снимок экрана 2026 02 10 в 19.20.30
Фото: SuperCarBlondie

В тесте подвески блогеры проехали по множеству лежачих полицейских. Настоящий LX 600 преодолел препятствие с легкостью, а водитель даже не заметил, что перед автомобилем были какие-то кочки.

Снимок экрана 2026 02 10 в 19.20.12
Фото: SuperCarBlondie

А вот «поднебесный» аналог Lexus заставил водителя скривиться и пережить проверку позвоночника, поскольку на каждом из лежачих полицейских подскакивал на них как надувной мячик. В итоге ему даже пришлось проверять после этой дисциплины все ли пломбы в зубах остались на месте.

Напомним, настоящий Lexus LX 600 стоит в США порядка 100 тысяч долларов (без малого 8 миллионов рублей). А китайский, приобретенный блогерами, обошелся им всего в 3 тысячи долларов (230 тысяч рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Культовый внедорожник Suzuki украл «лицо» американского ретро-кара из...

За последней новой Mitsubishi Delica D:5 в Японии...

В России опять продается безукоризненный рамный внедорожник Toyota...

Недорогой и маленький кроссовер Lexus UX обещает сменить...

Новый Renault для городских жителей и дачников срисует...

Новый рамный внедорожник Nissan Terra показался на первых...

Mugen придал внешности бюджетного кроссовера Honda Vezel RS...

Duster «на максималках» разбивает своих конкурентов в Европе

Джереми Кларксон однажды случайно сделал Lexus рекламу, о...

В Японии расхвалили новый 2-местный кемпер на базе...

Suzuki вновь скопировала Toyota RAV4 и ей за...

Хардкорный камуфляжный автодом на базе «Урал Next» удивил...

Santa Fe для бездорожья: как будет выглядеть обновленный...

Дилеры Suzuki в Японии «завалены» предварительными заказами на...

Новый суперкар Toyota GR GT впервые показался вживую...

Мини-внедорожник Mitsubishi обещает сразиться с Suzuki Jimny

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+