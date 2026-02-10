Китайскую копию Lexus LX проверили в тесте подвески: результаты оказались ожидаемыми

Фото: SuperCarBlondie

Несмотря на то, что китайский автопроизводители уже практически полностью перешли от копирования зарубежной техники. Но некоторые мелкие фирмы продолжают свое дело.

Убедиться в этом удалось недавно блогерам с канала «SuperCarBlondie», которые приобрели фейковый китайский Lexus LX 600 и сравнили его с оригиналом в тесте подвески.

«Поднебесный» клон японского внедорожника выглядит почти как настоящий, но намного компактнее. Вместо пластикового логотипа у него картонный шильдик, а в качестве двигателя используется электромотор.

Маленькие колесики и салон, в котором с трудом поместится четыре человека, делают его одной из самых неудачных копий дорогого японского рамного вездехода.

Фото: SuperCarBlondie

В тесте подвески блогеры проехали по множеству лежачих полицейских. Настоящий LX 600 преодолел препятствие с легкостью, а водитель даже не заметил, что перед автомобилем были какие-то кочки.

Фото: SuperCarBlondie

А вот «поднебесный» аналог Lexus заставил водителя скривиться и пережить проверку позвоночника, поскольку на каждом из лежачих полицейских подскакивал на них как надувной мячик. В итоге ему даже пришлось проверять после этой дисциплины все ли пломбы в зубах остались на месте.

Напомним, настоящий Lexus LX 600 стоит в США порядка 100 тысяч долларов (без малого 8 миллионов рублей). А китайский, приобретенный блогерами, обошелся им всего в 3 тысячи долларов (230 тысяч рублей).