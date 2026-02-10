ДомойАвтоновости сегодняНовый Renault для городских жителей и дачников срисует кроссовер Boreal

Новый Renault для городских жителей и дачников срисует кроссовер Boreal

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
Показана серийная версия нового пикапа Renault Niagara

Снимок экрана 2026 02 10 в 12.47.28
Фото: KDesign AG

В конце 2023 года Renault показала новый концепт-кар Niagara. Машина представляла собой экстремальный пикап с высоким клиренсом, огромными колесами и футуристичными дизайнерскими решениями.

Уже тогда было понятно, что автомобиль получит серийное продолжение. Как оно будет выглядеть недавно показал латиноамериканский цифровой художник Клебер Силва из студии «KDesignAG».

Автор рендеров полагает, что в своей внешности товарный вариант пикапа Niagara будет опираться не только на прототип 2,5-летней давности, но и на кроссовер Boreal для развивающихся рынков.

Снимок экрана 2026 02 10 в 12.47.44
Фото: KDesign AG

У последнего пикап может полностью срисовать дизайн «передка», в том числе его фары, радиаторную решетку и бампер.

Машине на изображениях достались в том числе схожие с этим SUV задние фонари, а на двери багажника дизайнер разместил надпись Niagara. 

В качестве архитектуры автомобиль будет задействовать платформу RGMP. За счет нее для модели будут доступны самые современные наработки альянса Renault Group.

Снимок экрана 2026 02 10 в 12.48.00
Фото: KDesign AG

Длина пикапа может составить почти 5-метров, что сделает его одним из самых крупных автомобилей в линейке Renault.

Машина будет позиционироваться как «утилитарник», но с несущим кузовом и без больших поползновений на территорию «внедорожности». Привод в случае с ней будет предложен как передний, так и полный. 

Что касается механической части, то здесь пока все пребывает в статусе слухов. Вероятно, под капотом пикапа разместится известный по моделям Renault 1,3-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом TCe, развивающий 163 лошадиные силы. Шансы на то, что новой Niagara достанутся другие моторы, невелики.

Премьера автомобиля в серийном исполнении может состояться уже в ближайшие месяцы.

