Джереми Кларксон однажды случайно сделал Lexus рекламу, о которой его никто не просил

Текст: Михаил Романченко
«Лексус» поразил ведущего Top Gear своей клиентоориентированностью

Британский телеведущий Джереми Кларксон известен своей критикой огромного количества автомобилей, но в отдельных случаях он не скупился на похвалу, особенно если машина удивляла его до глубины души.

Так произошло во время автомобильного путешествия по США в одной из серий Top Gear, в которой «Джезза» выбрал Lexus LFA. Вместе с коллегами по съемочной площадке Джеймсом Мэем и Ричардом Хаммондом Кларксон направлялся на гоночную трассу Willow Springs Raceway.

Копия lexus lfa 143855 1
Фото: Lexus

Для того, чтобы прибыть на точку назначения, журналисту нужно было ввести в свою навигационную систему GPS координаты. Но вместо того, чтобы предложить ему сделать это, суперкар Lexus припас одну хитрость.

Когда Кларксон вводил в бортовой навигатор LFA название Уиллоу-Спрингс, мультимедийная система машины неожиданно начала кому-то звонить. Трубку взял один из агентов «Лексус», который уточнил у британца куда он собирается отправиться, а затем загрузил маршрут в его навигатор дистанционно.

Jeremy Clarkson driving Lexus LFA with
Фото: BBC

Ведущий Top Gear был настолько поражен этой возможностью, что похвалил машину и Lexus за невероятную клиентоориентированность.

Кларксон никогда не скрывал своей любви к модели Lexus LFA. И легко можно понять почему. Двухместный премиальный спорткар, дебютировавший в 2010 году, оснащался 4,8-литровым мотором V10 1LR-GUE, который развивал 553 лошадиные силы. Благодаря нему LFA достигал невероятных скоростей, разгоняясь до 325 километров в час.

За короткий период существования Lexus LFA завоевал множество наград, в том числе вошел в список 5 величайших суперкаров по версии Top Gear.

Фото:Lexus, BBC

