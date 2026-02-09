ДомойАвтоновости сегодняВ Японии расхвалили новый 2-местный кемпер на базе популярной Toyota

В Японии расхвалили новый 2-местный кемпер на базе популярной Toyota

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Новый интересный кемпер на базе Sienta готовится к выходу на родной для «Тойоты» рынок

2025 Toyota Sienta Juno update 3 1

В августе прошлого года Toyota анонсировала новый автомобиль, который должен коренным образом изменить представление о компактных автодомах. В его основу лег популярный на японском рынке минивэн Sienta. 

Машина получила приставку к имени Juno и представляет собой небольшой дом на колесах, в котором могут разместиться на ночевку или отдых до двух человек. Салон автомобиля легко трансформируется в своего рода «мобильную комнату» на колесах. 

Кемпер Toyota Sienta Juno только готовится к запуску в Японии, но уже привлекла немало положительных отзывов со стороны потенциальных покупателей. 

250823 29281 6 umI6B 1
Варианты трансформации салона Toyota Sienta Juno

Комментаторы в Сети на тему этого проекта сходятся во мнении, что он выглядит максимально интересно. Одни пишут, что он отлично подходит по размерам для сегмента кемперов, а другие хотят использовать его не для ночевки, а для работы в качестве мобильного офиса.

Среди других отзывов на Juno звучат такие фразы: «Просто, но игриво», «Выглядит уже совсем как автодом. Я мог бы в нем жить», а также «Отличный мобильный кабинет».

Единственное, что пока не нравится японцам в проекте Toyota Sienta Juno, подготовленной при участии компании Modellista, это цена такого кемпера.

На местном рынке за такие автодома собираются просить от 3 миллионов 654 тысячи 200 иен за версию с передним приводом и от 3 миллионов 852 тысяч 200 иен за полноприводный вариант E-Four (порядка 1,8 – 1,9-миллиона рублей).

2 1 6
Спальное место в Toyota Sienta Juno

Напомним, новые Toyota Sienta Juno обладают модульным жилым отсеком, который адаптирован под разные сценарии использования за счет специальной трансформируемой мебели. При желании на ночевку в нем может остановиться до двух человек. 

Механически машина повторяет оригинальную Toyota Sienta, комплектуясь 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью от 74 до 120 лошадиных сил. 

Фото:Modellista

