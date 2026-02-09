ДомойАвтоновости сегодняSuzuki вновь скопировала Toyota RAV4 и ей за это опять ничего не...

Suzuki вновь скопировала Toyota RAV4 и ей за это опять ничего не будет

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
«Сузуки» и «Тойота» представили новый бейдж-инжиниринговый проект для стран ЕС

В 2020-м году Suzuki и Toyota договорились, что первая компания будет использовать базу популярной модели второй компании (кроссовера RAV4) для своего нового «паркетника». 

Бейдж-инжиниринговая модель получила имя Across и продается сейчас на «старосветском» рынке. Недавно Suzuki подтвердила, что с этим именем вскоре начнут продавать собственный кроссовер компании на платформе Victoris, но в Европе, судя по всему эта модель будет недоступна.

Вместо этого в странах ЕС продолжат предлагать Across, который вновь будет базироваться на RAV4, но уже нового поколения.

269609406 1
Suzuki Across 2 поколения для Европы

Накануне Suzuki распространила изображения реформенного кроссовера, судя по которым машине вновь предстоит скопировать большинство визуальных решений оригинала.

Отличить машину можно будет лишь по другим шильдикам, установленным на решетке радиатора, двери багажника и рулевом колесе. 

5 2
Интерьер Suzuki Across 2 поколения для Европы

В качестве двигателя Suzuki унаследует у родственного RAV4 шестого поколения его подключаемую гибридную систему, с которой запас хода автомобиля на электротяге составит порядка 100 километров, а максимальная мощность превысит отметку в 300 лошадиных сил.

Это самая производительная установка, которая положена «Рафику», построенная на базе 2,5-литрового бензинового 4-цилиндрового ДВС на 143 «силы» и двух электромоторов – 204 л.с. спереди и 55 сзади. Кроме того, у кроссовера точно будет полный привод. 

3 2
Suzuki Across 2 поколения для Европы

Что касается ценового ориентира, то стоимость реформенного европейского Suzuki Across пока не раскрывается. Актуальное, первое поколение этой модели оценено в «Старом Свете» минимум в 52 тысячи 795 евро (4,8-миллиона рублей).

Фото:Suzuki

