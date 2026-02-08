Мини-внедорожник Mitsubishi обещает сразиться с Suzuki Jimny

Мини-внедорожник Mitsubishi, производство которого прекратили более 10 лет назад, находится в разработке в виде совершенно нового поколения.

Слухи об этом ходят в японских автомобильных СМИ, которые постепенно раскрывают об этом явно засекреченном проекте свежие подробности.

Оригинальный Mitsubishi Pajero Mini первого поколения

По данным инсайдеров, новый Pajero Mini будет опираться на ту же платформу, что и свежий кей-кар eK Wagon. Таким образом машина получит несущий кузов, с которым пожертвует внедорожными характеристиками в пользу удобства повседневной эксплуатации. Выбор этой «тележки» обусловлен желанием снизить затраты на разработку модели.

Для того, чтобы придать новому «Паджеро Мини» образ внедорожника, машину собираются наделить особой системой полного привода, которая отличит ее от родственного eK Wagon.

Рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Mini

Ожидается, что возрожденный Pajero Mini получит брутальную внешность, в том числе большую горизонтально-расположенную радиаторную решетку со встроенными дневными ходовыми огнями по бокам и отдельными круглыми фарами ниже.

Боковой профиль отличится многослойными линиями, придающими машине современный вид, а сам автомобиль выделится увеличенным дорожным просветом и короткими свесами, которые в теории должны позволить ему съезжать с асфальта без риска застрять на проселочных дорогах.

Что касается силовых агрегатов, то под капот этого мини-внедорожника сватают малолитражный 659-кубовый бензиновый мотор, работающий как в атмосферном, так и турбированном вариантах. Мощность первого составит 52 лошадиные силы, а второго – 64 л.с. соответственно. Дополнять ДВС предстоит электромотору с дополнительными 2,7 «силами».

В арсенал машины должна войти фирменная система помощи водителю Mi-Pilot, снижающая усталость водителя при поездках, а также мультимедийная система с небольшим центральным экраном.

Дебют нового Mitsubishi Pajero Mini, если проект действительно существует не только в головах журналистов, но и на бумаге, намечен на ближайшие несколько лет.