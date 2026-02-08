ДомойАвтоновости сегодняНовый электрический Mercedes-Benz C-Class показан на первых фото

Новый электрический Mercedes-Benz C-Class показан на первых фото

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Опубликованы спекулятивные рендеры нового «батарейного» седана «Мерседес»

Mercedes Classe C EQ 800x427 1

Борьба за покупателей в сегменте электромобилей продолжается даже несмотря на общий спад продаж таких машин. Активными участниками в ней остаются крупные автоконцерны, стремящиеся навязать борьбу китайским производителям и Tesla. 

Один из них – Mercedes-Benz. К уже достаточно широкому портфолио электричек штутгартцы готовятся добавить новый среднеразмерный седан, который появится уже совсем скоро. Как он будет выглядеть и чем оснащаться предположило французское издание «Auto-Moto», показавшее эту модель на первых спекулятивных рендерах.

Ожидается, что новинка Mercedes получит имя C-Class EQ. Автомобиль позиционируется как прямой конкурент готовящегося к премьере BMW i3.

33 1 1
Новый электроседан Mercedes C-Class EQ (спекулятивный рендер)

От нового проекта электрического C-Class цифровые художники из Франции ждут большой имитации радиаторной решетки, обрамленной хромом. Ее внутренний рисунок будет состоять из множества трехлучевых звезд, которые также появятся в виде дневных ходовых огней в фарах 4-дверки. 

Бамперы машины приобретут оспортивленные очертания за счет черного декора и большим вырезам по бокам, а дверные ручки спрячут в кузове.

Mercedes Benz 2021 EV strategy update presentation 3 1
Электрическая платформа Mercedes MB.EA

Новый C-Class EQ будет построен на платформе MB.EA, поддерживающей напряжение 800 В, которая гарантирует молниеносную скорость зарядки. Емкость аккумулятора батарейного седана составит 94 кВт/ч, которых будет достаточно для того, чтобы проезжать без подзарядки по циклу WLTP около 750-770 км. 

Что касается силового агрегата, то приводить в движение машину, по слухам, будет электромотор на 335 лошадиных сил, передающий крутящий момент только на задние колеса. В полноприводной версии можно будет рассчитывать на более производительный 483-сильный двигатель. 

Презентовать новый Mercedes-Benz C-Class EQ планируют на автосалоне в Париже, который намечен на осень этого года. 

Фото:Auto-Moto, Mercedes-Benz

