Hyundai Tucson 5 поколения грозится побороться за покупателей с Toyota RAV4

Hyundai Tucson 5 поколения грозится побороться за покупателей с Toyota RAV4

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Раскрыты новые подробности о проекте свежей генерации популярного компактного SUV «Хендэ»

hyundais next gen 2027 tucson surfaces in unofficial renderings 2 1

Кроссоверы Toyota RAV4 и Mazda CX-5 пережили плановую смену поколений в прошлом году, а теперь подобное предстоит пройти другому представителю этого класса.

Hyundai Tucson пользуется на мировых рынках сбыта неплохим спросом, но сильно недотягивает по продажам до своих соперников. Все может поменяться с дебютом его свежей генерации, которая способна изменить машину почти до неузнаваемости.

hyundais next gen 2027 tucson surfaces in unofficial renderings 1 1
Hyundai Tucson 5 поколения (спекулятивный рендер)

Ожидается, что Tucson 5 поколения примерит абсолютно новый внешний облик с квадратными элементами дизайна, которые придут на смену более округлому и скульптурному стилю нынешней модели. Ранее он был прозван самим Hyundai как «Art of Steel» (Искусство стали) и хорошо проявил себя во втором поколении водородного кроссовера Nexo.

Large 65691 HyundaiMotorGroupLaunchesPleosSoftwareBrandUnveilingNewSDVTechnologiesandCollaborationsr4efdc 1
Мультимедийная система на базе Pleos Connect

Внутри реформенный Tucson может получить другое оформление передней панели, новую отделку, а также угловатые элементы декора, вдохновленные тем же Nexo 2-й генерации. Мультимедийная система машины с большой долей вероятности получит поддержку операционки Pleos Connect.

Что касается технической части, то приводить в движение машину, скорее всего, будут только гибридные силовые установки, в том числе подключаемая бензиново-электрическая модификация. Она же может лечь в основу «заряженной» N-версии машины, которая появится спустя некоторое время после дебюта базового кроссовера.

Презентация нового Hyundai Tucson, по слухам, состоится в 2027 году.

