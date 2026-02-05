В Швеции разработали идеальный автодом для холодной и снежной зимы

Kabe AB является шведским производителем автодомов, выпускающим такие машины небольшими партиями. Компания хорошо известна в Европе и имеет за плечами несколько мировых рекордов и прочную репутацию.
Накануне эта фирма представила новый проект, получивший название Novum Traq 750 LGB. По описанию самого производителя, этот кемпер является автодомом, практически лишенным компромиссов.
В основе кемпера лежит Mercedes-Benz Sprinter. Машина создана с оглядкой на то, чтобы эксплуатироваться в холодных условиях. Внутри нее может разместиться с комфортом до двух человек в базовой версии и до четырех в более дорогой благодаря возможности трансформации обеденной зоны в дополнительные спальные места.
Планировку автодома можно описать как «обычную»: посередине жилого модуля установлена кухня с раковиной, плитой, холодильником, СВЧ-печью и множеством ящиков для хранения посуды, а по сторонам расположены спальная и просторная ванная с душевой кабиной. Бытовая техника и розетки работают от емкого аккумулятора.
Для того, чтобы использовать машину в холодное время года, в ней установлена центральная отопительная система Alde Compact 3030 с автоматическим подогревом пола.
Вода, поступающая в санузел и на кухню через бойлер, подается со 150-литрового бака и затем отправляется в 90-литровый бак для сточных вод.
Стоимость шведского кемпера, адаптированного для зимних погодных условий, будет начинаться в Европе от 176 тысяч евро (около 16 миллионов рублей).