В Швеции разработали идеальный автодом для холодной и снежной зимы

Kabe AB является шведским производителем автодомов, выпускающим такие машины небольшими партиями. Компания хорошо известна в Европе и имеет за плечами несколько мировых рекордов и прочную репутацию.

Накануне эта фирма представила новый проект, получивший название Novum Traq 750 LGB. По описанию самого производителя, этот кемпер является автодомом, практически лишенным компромиссов.

Планировка автодома Kobe Novum Traq 750 LGB

В основе кемпера лежит Mercedes-Benz Sprinter. Машина создана с оглядкой на то, чтобы эксплуатироваться в холодных условиях. Внутри нее может разместиться с комфортом до двух человек в базовой версии и до четырех в более дорогой благодаря возможности трансформации обеденной зоны в дополнительные спальные места.

Автодом Kobe Novum Traq 750 LGB внутри

Планировку автодома можно описать как «обычную»: посередине жилого модуля установлена кухня с раковиной, плитой, холодильником, СВЧ-печью и множеством ящиков для хранения посуды, а по сторонам расположены спальная и просторная ванная с душевой кабиной. Бытовая техника и розетки работают от емкого аккумулятора.

Автодом Kobe Novum Traq 750 LGB внутри

Для того, чтобы использовать машину в холодное время года, в ней установлена центральная отопительная система Alde Compact 3030 с автоматическим подогревом пола.

Автодом Kobe Novum Traq 750 LGB внутри

Вода, поступающая в санузел и на кухню через бойлер, подается со 150-литрового бака и затем отправляется в 90-литровый бак для сточных вод.

Стоимость шведского кемпера, адаптированного для зимних погодных условий, будет начинаться в Европе от 176 тысяч евро (около 16 миллионов рублей).