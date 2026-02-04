ДомойАвтоновости сегодняПопулярный компакт-кроссовер Lexus «для дам» вот-вот обновится

Популярный компакт-кроссовер Lexus «для дам» вот-вот обновится

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Раскрыты подробности о рестайлинге «паркетника» NX

Снимок экрана 2026 02 04 в 10.48.38

Появившись в продаже в 2014 году кроссовер Lexus NX стал одним из самых популярных предложений на рынке премиальных SUV. Основной его аудиторией оказался женский пол, тогда как их мужья чаще выбирали более крупный RX.

Нынешняя генерация NX находится в строю на протяжении уже пяти лет при продленном 9-летнем жизненном цикле, а по меркам японских автопроизводителей это как раз то время, когда машине для сохранения продаж может понадобиться плановая модернизация.

Ожидается, что рестайлинг Lexus NX внесет ряд корректив в дизайн этой модели, а также в ее бортовые системы и системы помощи водителю.

Снимок экрана 2026 02 04 в 10.48.47
Рендер рестайлингового Lexus NX

Реформенный компакт-кроссовер «Лексус» с обновлением может получить новый дизайн передней части, который, как ожидается, будет напоминать старший RX.

Многослойная решетка радиатора окажется частично окрашена в цвет кузова, фары станут уже и сменят наклон, а бампер приобретет необычные угловатые вырезы по бокам и серебристую накладку снизу.

Боковой профиль станет более обтекаемым, а задние фонари получат новую форму и графику.

260204 30831 51 daL7P 1
Мультимедийная система Arene OS в Toyota RAV4 нового поколения

Одной из ключевых особенностей свежего Lexus NX может стать внедрение бортовой системы нового поколения Arene OS, которая будет работать быстрее предшественников и получит собственный интерфейс. 

Кроме того, реформенный компактный «паркетник» компании «Лексус» может обзавестись передовой системой Lexus Safety Sense+ 4.0, которая значительно улучшит активные функции безопасности, а также получить технологию DRS (так называемая подруливающая задняя подвеска). 

Премьера нового Lexus NX запланирована на этот год.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Motor-Fan, Toyota

Читайте также:

Последние новости:

К запуску готовится революционный автомобиль, работающий на фотоэлектрической...

Новый гигантский вседорожник BMW X9 показан на первых...

Батарейный кроссовер Mazda CX-5e показался в неожиданном виде

Новый хардкорный автодом на базе «КАМАЗ» с сауной,...

Следующее поколение «горячего» хэтчбека Suzuki раскрывается в деталях

В современных Nissan Qashqai свистят коробки передач: дилеры...

Новый новаторский кроссовер Hyundai хочет отобрать покупателей у...

Новый «европейский Largus Cross» готовится к премьере

Consumer Reports назвал худшие шины по уровню удовлетворенности...

58% владельцев доказывают, что один стереотип о кроссоверах...

Новый Toyota Roomy и его родной брат от...

В Россию начали ввозить хэтчбек, от которого без...

Logan, Sandero, Duster: раскрыты наименее надежные автомобили для...

Новый Audi A2 начинает обретать форму

Редчайший Renault 5 с пробегом 12 км забыли...

Новый кроссовер BMW iX3 M может удивить мощностью...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+