Популярный компакт-кроссовер Lexus «для дам» вот-вот обновится

Появившись в продаже в 2014 году кроссовер Lexus NX стал одним из самых популярных предложений на рынке премиальных SUV. Основной его аудиторией оказался женский пол, тогда как их мужья чаще выбирали более крупный RX.

Нынешняя генерация NX находится в строю на протяжении уже пяти лет при продленном 9-летнем жизненном цикле, а по меркам японских автопроизводителей это как раз то время, когда машине для сохранения продаж может понадобиться плановая модернизация.

Ожидается, что рестайлинг Lexus NX внесет ряд корректив в дизайн этой модели, а также в ее бортовые системы и системы помощи водителю.

Рендер рестайлингового Lexus NX

Реформенный компакт-кроссовер «Лексус» с обновлением может получить новый дизайн передней части, который, как ожидается, будет напоминать старший RX.

Многослойная решетка радиатора окажется частично окрашена в цвет кузова, фары станут уже и сменят наклон, а бампер приобретет необычные угловатые вырезы по бокам и серебристую накладку снизу.

Боковой профиль станет более обтекаемым, а задние фонари получат новую форму и графику.

Мультимедийная система Arene OS в Toyota RAV4 нового поколения

Одной из ключевых особенностей свежего Lexus NX может стать внедрение бортовой системы нового поколения Arene OS, которая будет работать быстрее предшественников и получит собственный интерфейс.

Кроме того, реформенный компактный «паркетник» компании «Лексус» может обзавестись передовой системой Lexus Safety Sense+ 4.0, которая значительно улучшит активные функции безопасности, а также получить технологию DRS (так называемая подруливающая задняя подвеска).

Премьера нового Lexus NX запланирована на этот год.