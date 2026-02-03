ДомойАвтоновости сегодняБатарейный кроссовер Mazda CX-5e показался в неожиданном виде

Батарейный кроссовер Mazda CX-5e показался в неожиданном виде

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Представлены рендеры нового гипотетически возможного электрического «паркетника» компании «Мазда»

2027 mazda cx 5 becomes an all electric crossover suv though only across imagination land 7 1

Не так давно Mazda представила новое поколение своего кроссовера-бестселлера CX-5. Машина, продажи которой за всю историю превысили 5 миллионов экземпляров, вскоре может стать полноценным электромобилем, продающимся параллельно с версией модели с ДВС.

В основу такого кроссовера может лечь недавно представленный в Европе вседорожник Mazda CX-6e. По крайней мере на эту идею опираются независимые художники канала «AutoYa», накануне показавшие Mazda CX-5e на реалистичных рендерах.

Судя по изображениям, выложенным в Сеть, новый «батарейный» брат CX-5 унаследовал визуальные черты у своего родственника CX-6e, но одновременно с этим сохранил узнаваемый стиль третьего поколения.

2027 mazda cx 5 becomes an all electric crossover suv though only across imagination land 8 1

Единственной существенной разницей в экстерьере бестселлера из Хиросимы в варианте с ДВС и без него стало отсутствие у последнего традиционной решетки радиатора, которая электрокару без надобности. Вместо нее независимые дизайнеры разместили заглушку в цвет кузова.

А вот в интерьере цифровые художники ждут более существенных перемен в сравнении с классическим CX-5. К примеру, электрический CX-5e мог бы получить расширенный экран мультимедийной системы, занимающий большую часть передней панели.

2027 mazda cx 5 becomes an all electric crossover suv though only across imagination land 11 1

В него могут быть вшиты все основные функции управления машиной, в том числе работой климатической системы и подогревов сидений.

Другие изменения могут включить особо отделанный руль, место для хвата руками на котором окажутся выполнены из кожи аналогичного цвета с сиденьями.

Впрочем, пока это лишь гипотетический проект, а сама Mazda никак не комментирует планы по выпуску электрической модификации CX-5.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:AutoYa

Читайте также:

Последние новости:

Новый хардкорный автодом на базе «КАМАЗ» с сауной,...

Следующее поколение «горячего» хэтчбека Suzuki раскрывается в деталях

В современных Nissan Qashqai свистят коробки передач: дилеры...

Новый новаторский кроссовер Hyundai хочет отобрать покупателей у...

Новый «европейский Largus Cross» готовится к премьере

Consumer Reports назвал худшие шины по уровню удовлетворенности...

58% владельцев доказывают, что один стереотип о кроссоверах...

Новый Toyota Roomy и его родной брат от...

В Россию начали ввозить хэтчбек, от которого без...

Logan, Sandero, Duster: раскрыты наименее надежные автомобили для...

Новый Audi A2 начинает обретать форму

Редчайший Renault 5 с пробегом 12 км забыли...

Новый кроссовер BMW iX3 M может удивить мощностью...

Раскрыт японский автомобильный бренд, который не нравится своим...

Какой могла быть Lada Niva New Generation, но...

Флагманский седан Genesis G90 показался в обновленном виде

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+