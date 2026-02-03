Батарейный кроссовер Mazda CX-5e показался в неожиданном виде

Не так давно Mazda представила новое поколение своего кроссовера-бестселлера CX-5. Машина, продажи которой за всю историю превысили 5 миллионов экземпляров, вскоре может стать полноценным электромобилем, продающимся параллельно с версией модели с ДВС.

В основу такого кроссовера может лечь недавно представленный в Европе вседорожник Mazda CX-6e. По крайней мере на эту идею опираются независимые художники канала «AutoYa», накануне показавшие Mazda CX-5e на реалистичных рендерах.

Судя по изображениям, выложенным в Сеть, новый «батарейный» брат CX-5 унаследовал визуальные черты у своего родственника CX-6e, но одновременно с этим сохранил узнаваемый стиль третьего поколения.

Единственной существенной разницей в экстерьере бестселлера из Хиросимы в варианте с ДВС и без него стало отсутствие у последнего традиционной решетки радиатора, которая электрокару без надобности. Вместо нее независимые дизайнеры разместили заглушку в цвет кузова.

А вот в интерьере цифровые художники ждут более существенных перемен в сравнении с классическим CX-5. К примеру, электрический CX-5e мог бы получить расширенный экран мультимедийной системы, занимающий большую часть передней панели.

В него могут быть вшиты все основные функции управления машиной, в том числе работой климатической системы и подогревов сидений.

Другие изменения могут включить особо отделанный руль, место для хвата руками на котором окажутся выполнены из кожи аналогичного цвета с сиденьями.

Впрочем, пока это лишь гипотетический проект, а сама Mazda никак не комментирует планы по выпуску электрической модификации CX-5.