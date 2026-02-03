ДомойАвтоновости сегодняНовый хардкорный автодом на базе «КАМАЗ» с сауной, палаткой и прицепом

Новый хардкорный автодом на базе «КАМАЗ» с сауной, палаткой и прицепом

Текст: Михаил Романченко
Представлен крутой внедорожный дом на колесах на базе «КАМАЗ-43118»

Российский рынок автодомов обзавелся еще одним уникальным проектом, который нацелен на путешественников, желающих отправиться в дальнюю экспедицию, но сделать это в комфортных условиях.

Разработчиком дома на колесах стала нижегородская фирма «Волгатрейд», которая взяла в основу своего проекта длиннобазный грузовик «КАМАЗ-43118».

Шасси машины было доработано, а сзади к нему пристыковали прицеп, превратив общую конструкцию в подобие жилого автопоезда для бездорожья.

7,2-метровый жилой модуль, реализованный посредством установки сэндвич-панелей с утеплением, позволяет использовать автодом даже в самых суровых климатических условиях.

Доступ внутрь осуществляется через боковые распашные двери с раскладным трапом, на крыше размещен экспедиционный багажник с герметичными ящиками, а также набор солнечных батарей, питающих аккумуляторы, а затем и внутреннюю бытовую технику.

Пространство в жилом кластере разделено на несколько функциональных зон. Основной отсек представляет собой гостиную с большим столом, диванами по бокам и кухонным гарнитуром с раковиной, холодильником, вытяжкой и СВЧ-печью.

Спальное пространство отделено перегородкой со сдвижной дверью и включает в себя двуспальную кровать размером 140 на 20 см, кондиционер и шкафы для хранения вещей. 

За то, чтобы путешественникам было не скучно, отвечают два телевизора на 40 и 32-дюйма соответственно. 

Внутри предусмотрен полноценный санузел с душевой и кассетным биотуалетом, вода в который поступает с 400-литрового бака через 50-литровый бойлер.

Кроме того, смонтирована сауна, отделанная кедром и липой. В хорошую погоду можно расположиться на природе в специальной выносной палатке, а если будет необходимо пробраться в дебри, то в этом поможет прицеп сзади, в котором можно расположить квадроциклы. 

Стоимость такого автодома, если верить сайту его производителя, составляет 25 миллионов 722 тысячи рублей и включает в себя модернизированное шасси «КАМАЗа». Полный автопоезд с прицепом обойдется покупателю в 35 миллионов рублей. 

Фото:Волгатрейд

