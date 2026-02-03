ДомойАвтоновости сегодняСледующее поколение «горячего» хэтчбека Suzuki раскрывается в деталях

Следующее поколение «горячего» хэтчбека Suzuki раскрывается в деталях

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Чего ждать от новой генерации 5-дверки Swift Sport

Fourth generation all new Suzuki Swift Sport rendering 1

В прошлом году Suzuki остановила производство «заряженного» хэтчбека Swift Sport. Вопрос состоял в том, когда его место займет модель новой генерации. И если верить свежим сообщениям из японских СМИ, такой автомобиль появится уже очень скоро.

Премьера реформенного Swift Sport может состояться уже осенью 2026 года. От машины ждут существенных изменений в дизайне и механических доработок.

Инсайдеры из «Страны восходящего солнца» сообщают, что новый «Свифт Спорт» будет комплектоваться 1,4-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, объединенным с 48-вольтовой мягко-гибридной системой. Это обеспечит машине дополнительную мощность сверх существующих 140 лошадиных сил и улучшит ее топливную экономичность примерно на 16%.

2
Новый Suzuki Swift Sport (рендер Best Car)

Приоритетом для «горячей» японской 5-дверки станет сокращение веса. Исходя из инсайдерских сливов, масса нового Swift Sport останется на уровне около 1000 кг, а конструкция кузова будет переработана в угоду повышения жесткости на скручивание.

Подвеска также подвергнется модернизации, обеспечив машине лучшую управляемость в сравнении с предшественницей.

Что касается перемен во внешности, то в основу нового «Свифт Спорт» ляжет актуальная генерация простого Swift, которой добавят спортивные элементы, включая аэродинамические обвесы, выхлопные патрубки и колеса большого диаметра.

Интерьер машины, по слухам, будет отличаться от обычного хэтчбека за счет яркой строчки на темной обивке сидений и спортивных элементов декора. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Best Car

Читайте также:

Последние новости:

Новый хардкорный автодом на базе «КАМАЗ» с сауной,...

В современных Nissan Qashqai свистят коробки передач: дилеры...

Новый новаторский кроссовер Hyundai хочет отобрать покупателей у...

Новый «европейский Largus Cross» готовится к премьере

Consumer Reports назвал худшие шины по уровню удовлетворенности...

58% владельцев доказывают, что один стереотип о кроссоверах...

Новый Toyota Roomy и его родной брат от...

В Россию начали ввозить хэтчбек, от которого без...

Logan, Sandero, Duster: раскрыты наименее надежные автомобили для...

Новый Audi A2 начинает обретать форму

Редчайший Renault 5 с пробегом 12 км забыли...

Новый кроссовер BMW iX3 M может удивить мощностью...

Раскрыт японский автомобильный бренд, который не нравится своим...

Какой могла быть Lada Niva New Generation, но...

Флагманский седан Genesis G90 показался в обновленном виде

Альтернативный Toyota Land Cruiser, который мало кто ждет,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+