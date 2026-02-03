Следующее поколение «горячего» хэтчбека Suzuki раскрывается в деталях

В прошлом году Suzuki остановила производство «заряженного» хэтчбека Swift Sport. Вопрос состоял в том, когда его место займет модель новой генерации. И если верить свежим сообщениям из японских СМИ, такой автомобиль появится уже очень скоро.
Премьера реформенного Swift Sport может состояться уже осенью 2026 года. От машины ждут существенных изменений в дизайне и механических доработок.
Инсайдеры из «Страны восходящего солнца» сообщают, что новый «Свифт Спорт» будет комплектоваться 1,4-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, объединенным с 48-вольтовой мягко-гибридной системой. Это обеспечит машине дополнительную мощность сверх существующих 140 лошадиных сил и улучшит ее топливную экономичность примерно на 16%.
Приоритетом для «горячей» японской 5-дверки станет сокращение веса. Исходя из инсайдерских сливов, масса нового Swift Sport останется на уровне около 1000 кг, а конструкция кузова будет переработана в угоду повышения жесткости на скручивание.
Подвеска также подвергнется модернизации, обеспечив машине лучшую управляемость в сравнении с предшественницей.
Что касается перемен во внешности, то в основу нового «Свифт Спорт» ляжет актуальная генерация простого Swift, которой добавят спортивные элементы, включая аэродинамические обвесы, выхлопные патрубки и колеса большого диаметра.
Интерьер машины, по слухам, будет отличаться от обычного хэтчбека за счет яркой строчки на темной обивке сидений и спортивных элементов декора.