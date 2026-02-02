Logan, Sandero, Duster: раскрыты наименее надежные автомобили для покупки на вторичке

Рынок подержанных автомобилей остается одним из самых крупных в любой стране мира. Но каждый, кто покупает б/у-машину, идет на осознанный риск, поскольку не знает наверняка, как много ее ресурса было выбрано предыдущим владельцем.

Мы взяли статистику двух ведущих мировых организаций (немецкой TÜV и американского Consumer Reports) и определили наименее крепкие подержанные автомобили. Вот как выглядит итоговый антирейтинг:

Dacia Logan

Первое место в нем неожиданным образом занял седан Dacia Logan. Если в России «Логаны» славятся своей живучестью, то в Европе, где они представлены более обширно, все далеко не так радужно.

С 2005 по 2015 годы владельцы таких автомобилей сообщали о многочисленных неисправностях, связанных с подвеской, тормозами и электроникой.

Dacia Sandero

Брат Logan, который унаследовал его ненадежность по крайней мере в итерации Dacia. Обладатели таких машин жаловались на преждевременный износ многих важных компонентов, а также те же самые проблемы, что и с его соплатформенником в 4-дверном кузове.

Dacia Duster

Еще один бестселлер, который в версии от Renault в России был неплох с точки зрения выносливости, но в Европе, где кроссовер продают под маркой Dacia, машину невзлюбили за частые поломки.

Ford EcoSport

Один из наименее надежных подержанных автомобилей. Небольшой кроссовер прославился своей прожорливостью, которая несоизмерима с его размерами, а также неисправностями маслонасоса.

Jeep Cherokee

Внедорожник, расход топлива которого не является сильной стороной. А машины с 2014 по 2023 год выпуска категорически не рекомендовали к покупке из-за плохого качества сборки и проблемной электроники.

Jeep Compass

Еще один автомобиль компании «Джип», который не славится своей живучестью. Второе поколение этой модели, появившееся в 2017 году, запомнилось владельцам проблемами с трансмиссией и электроникой, а также высоким расходом топлива.

Chevrolet Cruze

Бюджетный седан страдал от постянных проблем с системой охлаждения и двигателем, его коробка передач была ненадежной, а некоторые датчики работали откровенно плохо.

Nissan Pathfinder

Несмотря на репутацию Nissan как компании, выпускающей выносливые машины, Pathfinder сильно подпортил ее неисправностями радиатора, а также поломками трансмиссии и выходом из строя цепи ГРМ (автомобили с 2005 по 2010 год выпуска).

Fiat 500L

Небольшой итальянский минивэн, который стал дня многих крайне неудачным приобретением. Версия 2014 года была одним из наименее надежных автомобилей десятилетия из-за поломок коробки передач, проблем с электроникой, безопасностью и постоянным дребезжанием элементов отделки салона.