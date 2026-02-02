ДомойАвтоновости сегодняФлагманский седан Genesis G90 показался в обновленном виде

Флагманский седан Genesis G90 показался в обновленном виде

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Опубликован первый рендер реформенного большого седана премиального суббренда Hyundai

Копия genesis g90 facelift rendering gotcha cars 1 1

Genesis G90 продается в нынешней генерации на протяжении пяти лет. Автомобиль конкурирует за внимание покупателей с Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series и Audi A8. Сейчас эта модель готовится к обновлению. По какому визуальному сценарию оно будет проведено недавно показали дизайнеры «GotchaCars». 

Ожидается, что реформенный G90 будет использовать в своих внешних решениях элементы дизайна концепт-кара Neolun. 

Спереди премиальной корейской 4-дверке может достаться пересмотренная решетка радиатора, которая будет сочетаться с модернизированными двухлинейными светодиодными фарами. Основной поток воздуха будет проходить через радиатор через нижний воздухозаборник в обновленном бампере. 

genesis g90 facelift rendering gotcha cars 1.jpg
Рендер обновленного Genesis G90

Переделке точно подвергнутся задние фонари машины, но корму машины на рендере не показали. То же самое касается интерьера, где расположится новый 27-дюймовый OLED-экран мультимедийной системы, объединенный с дисплеем цифровой комбинации приборов.

Такое решение уже дебютировало в кроссовере GV80 и вскоре переберется в седан G90.

2025 genesis gv80 3p5t awd prestige 330 66ccc287562d6
Интерьер Genesis GV80

Другие улучшения внутри включат в себя более качественные и премиальные материалы отделки и расширенную амбиентную подсветку.

А вот с технической частью все пока менее понятно, чем со внешностью автомобиля. Ходят слухи, что кардинальных перемен в агрегатной линейке нового G90 не предвидится, но мощностные характеристики всех нынешних моторов вырастут, а также появится гибридная трансмиссия. 

Список оснащения четырехдверки будет расширен набором самых последних решений в области электронных ассистентов.

Презентовать модернизированный Genesis G90 собираются в 2027 году.

Фото:GotchaCars

