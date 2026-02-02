Флагманский седан Genesis G90 показался в обновленном виде

Genesis G90 продается в нынешней генерации на протяжении пяти лет. Автомобиль конкурирует за внимание покупателей с Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series и Audi A8. Сейчас эта модель готовится к обновлению. По какому визуальному сценарию оно будет проведено недавно показали дизайнеры «GotchaCars».

Ожидается, что реформенный G90 будет использовать в своих внешних решениях элементы дизайна концепт-кара Neolun.

Спереди премиальной корейской 4-дверке может достаться пересмотренная решетка радиатора, которая будет сочетаться с модернизированными двухлинейными светодиодными фарами. Основной поток воздуха будет проходить через радиатор через нижний воздухозаборник в обновленном бампере.

Рендер обновленного Genesis G90

Переделке точно подвергнутся задние фонари машины, но корму машины на рендере не показали. То же самое касается интерьера, где расположится новый 27-дюймовый OLED-экран мультимедийной системы, объединенный с дисплеем цифровой комбинации приборов.

Такое решение уже дебютировало в кроссовере GV80 и вскоре переберется в седан G90.

Интерьер Genesis GV80

Другие улучшения внутри включат в себя более качественные и премиальные материалы отделки и расширенную амбиентную подсветку.

А вот с технической частью все пока менее понятно, чем со внешностью автомобиля. Ходят слухи, что кардинальных перемен в агрегатной линейке нового G90 не предвидится, но мощностные характеристики всех нынешних моторов вырастут, а также появится гибридная трансмиссия.

Список оснащения четырехдверки будет расширен набором самых последних решений в области электронных ассистентов.

Презентовать модернизированный Genesis G90 собираются в 2027 году.