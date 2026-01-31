Маленький, юркий и динамичный хэтчбек Suzuki появится уже этой осенью

Suzuki Swift Sport является одним из самых доступных «спортивных» автомобилей в Японии. Но история его нынешнего поколения завершается.

Не так давно компания выпустила спецверсию хэтчбека ZC33S Final Edition, которая ознаменовала собой прощание с актуальной генерацией этой 5-дверки. Сменить ее предстоит совершенно новому поколению, премьера которого должна состояться уже в этом году.

Новое поколение Suzuki Swift Sport (рендеринг)

По информации журнала «Best Car», презентация нового Swift Sport запланирована на осень 2026 года. Машина получит дизайн, схожий с актуальной генерацией модели «Свифт», но с аэродинамическим обвесом, особыми колесными дисками, а также тормозными суппортами, выкрашенными в яркий цвет.

Длина хэтчбека должна составить 3990 мм, ширина – 1750 мм, а высота – 1500 мм. Колесная база машины будет равна 2450 мм, а под капотом расположится 1,4-литровый 4-цилиндровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил.

Помогать в работе ему предстоит 6-скоростной МКПП или 6-диапазонному «автомату», а также 48-вольтовому мягкому гибридному довеску. Привод можно будет выбирать между передним или полным.

Новое поколение Suzuki Swift Sport (рендеринг)

Новый Swift Sport отличится от обычного хэтчбека «Свифт» четвертой генерации увеличенной шириной и колеей, а также усиленной жесткостью кузова и подвеской с улучшенными ходовыми качествами. Внутри появится особая отделка с акцентами на спортивную направленность.

Что касается потенциальной цены машины, если верить инсайдерским утечкам из Японии она расположится в вилке от 2 миллионов 300 тысяч до 2 миллионов 500 тысяч иен (1,1 – 1,3-миллиона рублей).