Новый вездеход Renault обещает сохранить экстремальность концепта

Текст: Алексей Шмидт
Французы готовят новый утилитарный пикап на базе Duster

renault niagara concept ao vivo large 1

Осенью 2023 года компания Renault показала футуристичный шоу-кар, названный Niagara. Машина представляла собой внедорожный пикап, но с несущим кузовом. Уже тогда предполагалось, что автомобиль будет базироваться на платформе кроссовера Duster и получит серийное воплощение.

Но прошло чуть больше 2 лет и проект до сих пор находится в работе. А недавно его прокомментировал один из топ-менеджеров Renault.

По словам главного дизайнера французской марки Лауренса ван ден Акера, серийная версия пикапа Niagara будет такой же экстремальной, какой был концепт-кар образца двухлетней давности, и сохранит множество агрессивных визуальных решений прототипа.

renault niagara concept 4 3 1140x570 1
Концепт-кар Renault Niagara

Если верить заявлениям представителя Renault, новый среднеразмерный пикап компании пойдет по стопам кроссовера Boreal, но отличится от вседорожника рядом эксклюзивных визуальных деталей, призванных создать контраст.

Согласно последним слухам, техническая начинка серийного пикапа Niagara будет выглядеть следующим образом.

Машину будут продавать как в переднеприводной, так и полноприводной модификациях. Обе конфигурации получат под капот один и тот же 1,3-литровый мотор TCe turbo flex на 163 лошадиные силы, а также 6-скоростной «робот» EDC с двойным сцеплением. 

renaultniagara01
Концепт-кар Renault Niagara

Впоследствии у утилитарника появится вариант с механической коробкой передач, но пока неясно на каких рынках. 

Что касается размеров, то длина машины превысит отметку в 5 метров, а расстояние между осями будет равно почти 3-метрам. 

Официальный запуск автомобиля запланирован на вторую половину 2026 года. Выпуск Renault Niagara будет осуществляться в Аргентине. 

Фото:Renault

