Хардкорный грузовик MAN стал премиальным домом на колесах для 7 человек

Все чаще в основу автомобильных домов ложатся популярные тяжелые грузовики. И MAN TGM 4×4 здесь не исключение.

В России разработали на базе этой модели новый экспедиционный дом на колесах, который ориентирован на длительные путешествия с высоким уровнем комфорта.

Для того, чтобы сделать автодом максимально проходимым, его создатели модернизировали его шасси, а также наделили его лебедками с тяговым усилием по 8,1 тонны, дополнительной светотехникой и расширенным по объему топливным баком (до 430 литров).

Внутри жилого модуля может с комфортом разместиться до семи человек. Сам отсек обладает сложной тепло-, шумо- и виброизоляцией. Проход в него из кабины водителя реализован через эластичный гофрированный тоннель.

Для путешественников предусмотрена полноценная кухня-гостиная, санузел с душевой кабиной и туалетом и изолированная спальня. Есть множество ниш для хранения.

В хорошую погоду можно проводить время на улице под выдвижной платформой террасой. Организация быта на природе осуществляется путем разбора полнофункциональной летней кухни с мойкой, газовым грилем Weber и подключением к воде и газу.

Температура в жилом отсеке поддерживается благодаря накрышному кондиционеру с функцией обогрева. Вода подается в санузел и на кухню из 400-литрового бака, проходя для нагрева через бойлер.

Стоимость экспедиционного премиального автодома на базе MAN TGM 4×4 составляет 35 миллионов 719 тысяч рублей и включает в себя цену самого шасси.