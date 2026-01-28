Renault Megane RS может эволюционировать в агрессивное кросс-купе

В 2019 году хэтчбек Renault Megane RS Trophy-R стал обладателем рекорда трассы Нюрбургринг, проехав дистанцию в 20,6 км за 7 минут 40,1-секунды.

С тех пор многое изменилось и «Меган» перебрался на электротягу, но ходят слухи, что эта модель может вернуться в версии с двигателем внутреннего сгорания. Причем в совершенно неожиданном для нее форм-факторе.

Французское издание «Auto-Moto» опубликовало первый рендер такого автомобиля и полагает, что речь будет идти о машине с новомодным кузовом кросс-купе.

Дизайнеры этого портала уверены, что машина получит новый фирменный стиль компании с необычными узкими вытянутыми фарами, внутри которых расположится по шесть продолговатых светодиода.

Renault Megane RS нового поколения (рендер)

Решетка радиатора кроссовера окажется наполовину окрашена в цвет кузова, бампер примерит широкий агрессивный воздухозаборник, а дневные ходовые огни по его краям выполнят в виде смотрящих друг на друга бумерангов.

Судя по боковинам, машина получит скрытые дверные ручки, а также лючок для поздарядки, что может намекать на то, что ее собираются сделать подключаемым гибридом.

Если верить свежим слухам, в основу кросс-купе ляжет платформа Alpine A390, но набор силовых агрегатов у нового Megane RS будет собственный, поскольку первый является 100-процентным электрокаром.

Перезапуск Renault Megane RS, если ему дадут «зеленый свет», состоится в течение нескольких следующих лет.