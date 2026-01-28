ДомойАвтоновости сегодняRenault Megane RS может эволюционировать в агрессивное кросс-купе

Renault Megane RS может эволюционировать в агрессивное кросс-купе

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Новую модель Renault со старым названием не узнают в следующем поколении

Копия 1200 L nouvelle renault mgane rs le moment idal pour relancer le mythe 1

В 2019 году хэтчбек Renault Megane RS Trophy-R стал обладателем рекорда трассы Нюрбургринг, проехав дистанцию в 20,6 км за 7 минут 40,1-секунды. 

С тех пор многое изменилось и «Меган» перебрался на электротягу, но ходят слухи, что эта модель может вернуться в версии с двигателем внутреннего сгорания. Причем в совершенно неожиданном для нее форм-факторе.

Французское издание «Auto-Moto» опубликовало первый рендер такого автомобиля и полагает, что речь будет идти о машине с новомодным кузовом кросс-купе.

Дизайнеры этого портала уверены, что машина получит новый фирменный стиль компании с необычными узкими вытянутыми фарами, внутри которых расположится по шесть продолговатых светодиода.

Renault Megane RS 800x427 1
Renault Megane RS нового поколения (рендер)

Решетка радиатора кроссовера окажется наполовину окрашена в цвет кузова, бампер примерит широкий агрессивный воздухозаборник, а дневные ходовые огни по его краям выполнят в виде смотрящих друг на друга бумерангов. 

Судя по боковинам, машина получит скрытые дверные ручки, а также лючок для поздарядки, что может намекать на то, что ее собираются сделать подключаемым гибридом.

Если верить свежим слухам, в основу кросс-купе ляжет платформа Alpine A390, но набор силовых агрегатов у нового Megane RS будет собственный, поскольку первый является 100-процентным электрокаром.

Перезапуск Renault Megane RS, если ему дадут «зеленый свет», состоится в течение нескольких следующих лет. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Auto-Moto

Читайте также:

Последние новости:

Toyota отзывает 240 тысяч Prius: в них неожиданно...

Японцы бросились скупать обновленные бизнес-минивэны Toyota

В десятку самых доступных и качественных автомобилей в...

Toyota остановила прием заказов на RAV4 «для богатых»:...

Новый BMW X5 G65 изменится почти до неузнаваемости

Минивэн Nissan, который хочет свергнуть с трона Toyota...

Супермаленький Land Cruiser: Suzuki Jimny превратили в мини-копию...

Volkswagen Golf девятого поколения показался на первых изображениях

Угоняют пачками: Toyota начала ставить блокиратор руля на...

Раскрыт массовый кроссовер Toyota, который по уровню роскоши...

Сколько будет стоить в России Toyota Hilux нового...

Маленький, да удаленький: грузовичок Toyota, переделанный в микроквартиру...

Корейский оппонент Toyota RAV4 будет удивлять в новом...

Кроссовер Honda HR-V не узнают в новом поколении

Популярный минивэн Nissan «осмелеет» в версии от Dynasty

Бюджетный компактный кроссовер Toyota, который ввозили в Россию,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+