ДомойАвтоновости сегодняMercedes-Benz G-Class Mini: готовится «Гелик» на минималках

Mercedes-Benz G-Class Mini: готовится «Гелик» на минималках

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Раскрыты новые подробности о грядущем небольшом внедорожнике из Штутгарта

485609791 692500739799230 7574539919556509853 n 1

Оригинальный «Гелендваген» появился в продаже в конце 70-х и с тех пор множество раз модернизировался. Но машина неизменно остается роскошным внедорожником с брутальным дизайном, успех которого породил у Mercedes-Benz желание создать из этого вездехода целое семейство. 

В прошлом году немцы анонсировали новый G-Class Mini, который будет представлять собой более компактный и доступный внедорожник с дизайном оригинала. И с того времени все пытаются предугадать, каким окажется внешность автомобиля и его техническая сторона.

Прототипы нового Mini G-Class уже выехали на первые испытания, а цифровой художник «Theottle» воспользовался ими и нарисовал его спекулятивный рендер. На изображении видно, что машина получит 5-дверный кузов, а сами ее габариты сложно будет назвать ультракомпактными. 

33 1 4
Mercedes-Benz G-Class Mini (спекулятивный рендер)

Спереди внедорожнику достанутся круглые фары, особая решетка радиатора с хромированными горизонтальными ламелями, высокий капот и брутальный бампер, а боковины кузова и, возможно, даже корма, будут копировать старшего родственника.

Но если с общим дизайном все более-менее понятно, то с технической стороной этого внедорожника пока все находится под завесой тайны. 

merc little g teaser 1
Официальный тизер внедорожника Mercedes G-Class Mini (Little g)

На первых порах предполагалось, что новый Mercedes G-Class Mini (в зарубежной прессе машину называют Little g) будет полноценным электромобилем, но падение интереса к такому виду автомобилей может внести коррективы в этот проект. Не исключено, что в итоге «мини-Гелик» выйдет на рынок в виде подключаемого гибрида. 

Одно понятно точно, в отличие от старшего брата машина не получит рамное шасси, а будет спроектирована, вероятно, на «тележке» Mercedes-Benz CLA. 

Другие подробности об этой модели появятся ближе к премьере внедорожника, намеченной на конец 2026 – начало 2027 года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Theottle, Mercedes-Benz

Читайте также:

Последние новости:

Худший автомобильный бренд с точки зрения выносливости создан...

У Ferrari есть печально известный «черный список»: вот...

Дом на колесах для суровых зим на базе...

Hyundai Elantra нового поколения покажет себя во всей...

Хитовый SUV Toyota удивит сменой имиджа в новом...

Самый «неубиваемый» современный двигатель Toyota оказался не тем,...

Блогер-автомеханик с 1,6 миллионами подписчиков: гибридные Toyota надежнее...

Новые Honda Accord и Civic показались на реалистичных...

Совершенно новый Kia Seltos оценили в Корее в...

Honda хочет бросить вызов Toyota Harrier и Mazda...

Новейший кроссовер Toyota не хуже RAV4 едет в...

Aletta: еще один мини-автодом на базе малыша Toyota...

Renault Talisman возродили в виде модного кросс-купе с...

Новый Hyundai Tucson удивит «злым» дизайном

Toyota готовит грозного врага для Mitsubishi Delica

Некитайскую иномарку на замену Lada Vesta в России...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+