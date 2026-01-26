Mercedes-Benz G-Class Mini: готовится «Гелик» на минималках

Оригинальный «Гелендваген» появился в продаже в конце 70-х и с тех пор множество раз модернизировался. Но машина неизменно остается роскошным внедорожником с брутальным дизайном, успех которого породил у Mercedes-Benz желание создать из этого вездехода целое семейство.

В прошлом году немцы анонсировали новый G-Class Mini, который будет представлять собой более компактный и доступный внедорожник с дизайном оригинала. И с того времени все пытаются предугадать, каким окажется внешность автомобиля и его техническая сторона.

Прототипы нового Mini G-Class уже выехали на первые испытания, а цифровой художник «Theottle» воспользовался ими и нарисовал его спекулятивный рендер. На изображении видно, что машина получит 5-дверный кузов, а сами ее габариты сложно будет назвать ультракомпактными.

Mercedes-Benz G-Class Mini (спекулятивный рендер)

Спереди внедорожнику достанутся круглые фары, особая решетка радиатора с хромированными горизонтальными ламелями, высокий капот и брутальный бампер, а боковины кузова и, возможно, даже корма, будут копировать старшего родственника.

Но если с общим дизайном все более-менее понятно, то с технической стороной этого внедорожника пока все находится под завесой тайны.

Официальный тизер внедорожника Mercedes G-Class Mini (Little g)

На первых порах предполагалось, что новый Mercedes G-Class Mini (в зарубежной прессе машину называют Little g) будет полноценным электромобилем, но падение интереса к такому виду автомобилей может внести коррективы в этот проект. Не исключено, что в итоге «мини-Гелик» выйдет на рынок в виде подключаемого гибрида.

Одно понятно точно, в отличие от старшего брата машина не получит рамное шасси, а будет спроектирована, вероятно, на «тележке» Mercedes-Benz CLA.

Другие подробности об этой модели появятся ближе к премьере внедорожника, намеченной на конец 2026 – начало 2027 года.