Дом на колесах для суровых зим на базе «Урал Некст»: в нем газовое отопление и сауна на дровах

Текст: Алексей Шмидт
В России разработан новый эксклюзивный внедорожный автодом на базе популярного грузовика

Спрос на автодома в РФ растет в геометрической прогрессии, а когда это еще и внедорожные модели, адаптированные под самые суровые климатические и дорожные условиях, цены на них взлетают до небес.

Один из таких примеров недавно представила компания «Волгатрейд». Разработчики автодомов взяли за основу своего нового проекта шасси «Урал Некст» и превратили грузовик в уютное жилище на колесах, предназначенное для длительных путешествий вдаль от цивилизации. 

Добиться улучшения проходимости и без того продвинутого вездехода удалось за счет установки на него электрической лебедки с тяговым усилием 8,1-тонна.

Жилой модуль этого автодома размерами 6-метров в длину, 2,4-метра в ширину и 2-метра в высоту выполнен из сендвич-панелей с усиленным утеплением. Внутри реализована отделка из дорогостоящих материалов, в том числе кожи, а на полу уложен кварц-винил. 

Дом на колесах может уместить для сна внутри до семи человек. Для этого в нем предусмотрено два 2-ярусных спальника-трансформера в основном отсеке и отдельная спальная зона с 2-спальной кроватью 200 на 140 см, а также дополнительное место.

Основной зоной является кухня-гостиная, где установлен гарнитур со столешницей, изготовленной из искусственного камня. Есть варочная поверхность, работающая на газе, СВЧ-печь и холодильник на 115 литров с дополнительной морозильной камерой еще на 100 литров.

Вода поступает в раковину из 300-литрового бака благодаря насосной станции, которая закачивает ее также в санузел с душевой кабиной. 

Главной фишкой этого проекта является дровяная сауна. Она совмещена с душевой зоной и оборудована складным столиком и регулируемой подсветкой. 

За тепло внутри жилого отсека отвечает газовый отопитель, а за электричество гелевые аккумуляторы и генератор. 

Стоимость такого автодома составляет 10 миллионов 782 тысячи рублей за вариант без шасси и 21 миллион 762 тысячи рублей вместе с грузовиком «Урал Некст» соответственно.

Фото:Волгатрейд

