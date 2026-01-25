Renault Talisman возродили в виде модного кросс-купе с ДВС

С сокращением проектов седанов и универсалов Renault избавилась от когда-то пользующейся спросом модели Talisman. В 2022 году ее продажи на большинстве рынков были прекращены, а преемника так и не последовало.
Исправить эту досадную ошибку взялись независимые цифровые художники студии «Digimods Design». Понимая сегодняшние реалии, возрождать Talisman они решили не в старом непопулярном форм-факторе, а в новомодном варианте кузова кросс-купе.
Машина на рендерах примерила агрессивную, футуристичную и спортивную внешность, которая стала прерогативой последних моделей Renault.
Автомобилю досталась странная форма радиаторной решетки, замысловатая схема светодиодных дневных ходовых огней по бокам бампера и крошечные двойные фары.
Профиль виртуальной машины обзавелся динамичными линиями, а корма удивила наличием необычного заднего фонаря, в который встроены по три двухуровневых элемента освещения.
По задумке автора изображений, возрожденный Talisman мог бы получить под капот двигатель внутреннего сгорания. По крайней мере на это намекает наличие у машины на рендерах пары выхлопных труб.
Впрочем, всерьез полагать, что Renault собирается вернуть в строй эту модель даже в таком популярном форм-факторе не стоит. Руководство компании ни разу не намекало на возможность воскрешения «Талисмана» и не обещало выпуск нового кросс-купе в ближайшие годы.