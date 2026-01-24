На продажу выставлен Mercedes, которым владел Шумахер

За свою долгую карьеру в Формуле 1 семикратный чемпион «Королевских гонок» Михаэль Шумахер успел поездить на множестве гоночных болидов и не только.

Немецкая звезда автоспорта собрала у себя в гараже большое количество автомобилей, некоторые из которых сейчас периодически появляются на различных аукционах или в частных объявлениях на европейских классифайдах.

Один из таких примеров Mercedes SLK 230 Kompressor 1997 года выпуска, продающийся сейчас в столице Италии (Риме). С момента покупки в конце 90-х машина была зарегистрирована на компанию Шумахера «MS Motorsport GmbH», базирующуюся на его родине в немецком Керпене.

Mercedes SLK 230 Kompressor 1997 Шумахера, выставленный на продажу в Италии

Утверждается, что спустя несколько лет после покупки Шуми передал машину своей матери, а затем, в 2004-м году, на ней начал ездить его дядя Карл Хайнц.

В мае прошлого года этот автомобиль продавался в Германии по цене всего в 20 тысяч евро (1,7-миллиона рублей), но теперь цена машины заметно выросла.

Находящийся в Италии Mercedes SLK 230 Kompressor с пробегом в 130 тысяч километров оценен его нынешним владельцем уже в 35 тысяч евро (примерно 3,1-миллиона рублей).

Машина оснащена 2,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 193 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Ее вес составляет 1325 кг, а средний расход топлива на каждые 100 км равен 9,5-литрам. В оснащение автомобиля входят колесные диски OZ и вставки из карбона.