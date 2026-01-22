ДомойАвтоновости сегодняПредставлен новый автодом с комфортным и уютным жилым пространством для четверых путешественников

Представлен новый автодом с комфортным и уютным жилым пространством для четверых путешественников

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

В Европе состоялась премьера кемпера Knaus Live Wave 650 MEG Black Edition

knaus live wave 650 meg black selection 2026

На выставке кемперов в Европе CMT 2026 состоялся официальный дебют нового автодома, получившего длинное название Knaus Live Wave 650 MEG Black Edition.

Дом на колесах построен на базе Fiat Ducato с двигателем мощностью 140 лошадиных сил в переднеприводной версии и с 8-скоростной автоматической коробкой передач.

1 1 13

Машина оборудована 90-литровым дизельным баком, имеет адаптивный круиз-контроль, работающий со скорости в 30 километров в час, обладает системой контроля давления в шинах, камерой заднего вида и мультимедийным центром.

2 1 9

Жилой отсек, построенный на шасси Ducato, представляет собой хоть и компактное, но вместительное пространство, в котором разместилась уютная кухня гостиная зона, спальная и туалет с душевой кабиной.

Автодом оборудован 2-конфорочной плитой, холодильником AES, множеством розеток, а также двумя точками для подключения телевизора (в гостиной и спальне). 

4 1 7

В заднем отсеке предусмотрено место для хранения вещей. Отдельная спальная зона на двух человек выделяется светлым внутренним убранством за счет обилия окон. Дополнительную кровать для еще двух путешественников можно легко трансформировать из предметов мебели. 

3 1 9

Кемпер отапливается газовым обогревателем Truma и управляется через специальную цифровую панель. Бак для чистой воды умещает внутри около 100-литров, а для сточных вод – 95-литров. Оба обладают системой подогрева и теплоизоляции. 

67 1

Стоимость автодома Knaus Live Wave 650 MEG Black Edition в Европе уже объявлена. За него будут просить от 94 тысяч 467 евро (примерно 8,4-миллиона рублей). 

Фото:Knaus Live

