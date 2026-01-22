ДомойАвтоновости сегодняMitsubishi не дают покоя лавры Toyota Hilux: его популярный рамный пикап готовится...

Mitsubishi не дают покоя лавры Toyota Hilux: его популярный рамный пикап готовится стать еще лучше

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Обновленный пикап L200/Triton появится в продаже уже совсем скоро

b673caa6 2d3a 4fc1 a7e8 df8482650706

В линейке моделей компании Mitsubishi пикап L200 появился еще в конце 70-х. Нынешняя генерация этой модели была представлена в 2023 году и сейчас продается на ряде рынков (в том числе в Японии) под именем Triton.

Ожидается, что вскоре этот утилитарник подвергнется плановому микро-обновлению, улучшения которого должны позволить ему навязать более серьезную конкуренцию лидеру своего класса – Toyota Hilux.

Машину уже показали на первых изображениях. И пока речь идет только о Triton, который продается в Японии.

mitsubishi triton l200 11 1
Обновленный Mitsubishi Triton для Японии

Внешний дизайн и компоновка салона пикапа практически не изменились, а главным обновлением на этот раз стала модернизация подвески. На место стандартной пришла высокоэффективная подвеска Yamaha, разработанная с оглядкой на раллийные гонки.

Передние и задние амортизаторы прошли через процедуру переделки для уменьшения вертикальных колебаний при движении по неровным дорогам и вибраций, передаваемых от двигателя. 

В базовую комплектацию реформенного Mitsubishi Triton включили систему очистки воздуха Nanoe X и функцию помощи при открывании задней двери. 

260122 30705 2 EETlY
Интерьер обновленного Mitsubishi Triton для Японии

Что касается двигателя, то пикап сохранил прежний 2,4-литровый рядный 4-цилиндровый турбодизельный агрегат, развивающий внушительные 204 лошадиные силы мощности.

Помогать ему предстоит модернизированной системе полного привода Super Select 4WD-II с несколькими режимами движения по бездорожью. 

В продажу в Японии реформенный Mitsubishi Triton поступит в ближайшие месяцы.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Mitsubishi

Читайте также:

Последние новости:

Представлен новый автодом с комфортным и уютным жилым...

Какие японские автомобили самые безопасные – раскрыт список...

Уходящее поколение Toyota Hilux стало внедорожной микро-квартирой на...

5-дверный Suzuki Jimny сделали еще «внедорожнее»

Раскрыта цена на лимитированный суперпроизводительный Toyota GR Yaris

Самый производительный Lamborghini Urus доработали в Large Design

Самые надежные автомобили Volvo, бросающие вызов времени

Honda Prelude бросили на парковке на много лет

Michelin остаются лучшими шинами в мире, Continental и...

Самый долговечный японский кроссовер делает не Toyota и...

Новый Volkswagen ID.Tiguan показан на первых изображениях

У маленького бюджетного SUV Toyota будет «подогретая» версия

Фирменный бизнес-фургон Toyota получил обновки «под Land Cruiser»:...

1,6 миллиона км на одном двигателе не миф:...

Сколько стоят в России Toyota RAV4 шестого поколения 

Трехосный «КАМАЗ» стал крутыми апартаментами на колесах с...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+