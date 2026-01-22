Mitsubishi не дают покоя лавры Toyota Hilux: его популярный рамный пикап готовится стать еще лучше

В линейке моделей компании Mitsubishi пикап L200 появился еще в конце 70-х. Нынешняя генерация этой модели была представлена в 2023 году и сейчас продается на ряде рынков (в том числе в Японии) под именем Triton.

Ожидается, что вскоре этот утилитарник подвергнется плановому микро-обновлению, улучшения которого должны позволить ему навязать более серьезную конкуренцию лидеру своего класса – Toyota Hilux.

Машину уже показали на первых изображениях. И пока речь идет только о Triton, который продается в Японии.

Обновленный Mitsubishi Triton для Японии

Внешний дизайн и компоновка салона пикапа практически не изменились, а главным обновлением на этот раз стала модернизация подвески. На место стандартной пришла высокоэффективная подвеска Yamaha, разработанная с оглядкой на раллийные гонки.

Передние и задние амортизаторы прошли через процедуру переделки для уменьшения вертикальных колебаний при движении по неровным дорогам и вибраций, передаваемых от двигателя.

В базовую комплектацию реформенного Mitsubishi Triton включили систему очистки воздуха Nanoe X и функцию помощи при открывании задней двери.

Интерьер обновленного Mitsubishi Triton для Японии

Что касается двигателя, то пикап сохранил прежний 2,4-литровый рядный 4-цилиндровый турбодизельный агрегат, развивающий внушительные 204 лошадиные силы мощности.

Помогать ему предстоит модернизированной системе полного привода Super Select 4WD-II с несколькими режимами движения по бездорожью.

В продажу в Японии реформенный Mitsubishi Triton поступит в ближайшие месяцы.