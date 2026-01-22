ДомойАвтоновости сегодняУходящее поколение Toyota Hilux стало внедорожной микро-квартирой на колесах с кухней, спальной...

Уходящее поколение Toyota Hilux стало внедорожной микро-квартирой на колесах с кухней, спальной зоной и собственным душем

Текст: Ростислав Архипов
Представлен новый автодом на базе предыдущей генерации пикапа Toyota Hilux

Премьера нового поколения пикапа Toyota Hilux состоялась в прошлом году, а сам автомобиль постепенно начинает появляться в продаже на главных для него рынках сбыта. Но выпуск предыдущей итерации «Хайлакса» еще не завершен, а сам этот автомобиль продолжают использовать в том числе сторонние компании.

Одна из них – японский тюнинг-бренд Direct Cars, разработавший внедорожный кемпер BR75 SUV Adventure Camper. В его основе лежит предыдущий Toyota Hilux в версии GR Sport, превратившийся в приключенческий автодом со всеми удобствами в компактном жилом отсеке.

Машина заметным образом отличилась от предыдущего Hilux, получив специальную решетку радиатора, переделанный бампер, воздухозаборник на капоте, дополнительные зеркала, шноркель, а также расширенные колесные арки и внедорожные покрышки.

Жилой кластер кемпера отделан внутри деревом. На полу выстелен кафель, а рассеянное освещение создает в нем уютную атмосферу.

В каюте предусмотрено место под гостиную со складным столом и скамейкой, которые трансформируются в двухспальную кровать длиной 2,3-метра. Есть кухня с раковиной и санузел с душевой кабиной. 

Гостиную можно оборудовать кондиционером, который разместится в сзадней части машины и будет защищен специальной металлической пластиной.

За электропитание внутри кемпера отвечает аккумулятор емкостью 200 Ач, который заряжается от солнечной панели на крыше мощностью 200 Вт. 

Стоимость кемпера на базе уходящего Hilux не называется. Продавать такие машины в Японии завершат с полным прекращением производства предыдущего поколения пикапа Toyota (то есть до конца 2026 года).

Фото:Direct Cars

