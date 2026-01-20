Трехосный «КАМАЗ» стал крутыми апартаментами на колесах с дровяной печью-камином

Грузовики с колесной формулой 6×6 все чаще используются в России в качестве отправной точки для создания автодомов, ориентированных на бездорожье.

Один из таких примеров недавно появился в портфолио компании «Волгатрейд». В его основу лег «КАМАЗ 43118», который был переделан под дом на колесах, способный довезти путешественников даже до самых отдаленных точек планеты, где дороги отсутствуют в принципе.

На полноприводное трехосное шасси «КАМАЗа» установили фургон размером 6,4 x 2,4 x 2-метра, который выполняет функцию жилого отсека. За счет продуманной планировки внутри уместилось все то, что можно найти в современных апартаментах, в том числе гостиная, спальная комната и санузел с душевой.

Фото: Kung.ru

В первой зоне предусмотрен П-образный диван, который можно трансформировать в обеденный стол. В спальне установлена большая кровать с ортопедическим матрасом, а для хранения вещей имеется вместительные шкафы.

Что касается кухонной зоны, граничащей с гостиной, то в ней можно рассчитывать на гарнитур со столешницей, выполненной из искусственного камня, газовую плиту, 140-литровый холодильник с морозильной камерой и «микроволновку».

Фото: Kung.ru

В санузле есть раковина, кассетный биотуалет, полотенцесушитель, работающий от электричества, и выдвижная сушилка для белья.

Питание на бытовую технику поступает от аккумуляторов на 800 А/ч, которые заряжаются от солнечных панелей.

Фото: Kung.ru

Климатическая система включает в себя напольный кондиционер и дизельный отопитель, а водоснабжение осуществляется от 400-литрового бака.

Главной «фишкой» этой модели оказалась настоящая дровяная печь-камин длительно горения, которая чаще всего является прерогативой автодомов гораздо более дорогого класса.

Фото: Kung.ru

Стоимость такого автодома составляет 22 миллиона 480 тысяч рублей. Без шасси эту сумму можно снизить до 12 миллионов 600 тысяч рублей.