Трехосный «КАМАЗ» стал крутыми апартаментами на колесах с дровяной печью-камином

Грузовики с колесной формулой 6×6 все чаще используются в России в качестве отправной точки для создания автодомов, ориентированных на бездорожье.
Один из таких примеров недавно появился в портфолио компании «Волгатрейд». В его основу лег «КАМАЗ 43118», который был переделан под дом на колесах, способный довезти путешественников даже до самых отдаленных точек планеты, где дороги отсутствуют в принципе.
На полноприводное трехосное шасси «КАМАЗа» установили фургон размером 6,4 x 2,4 x 2-метра, который выполняет функцию жилого отсека. За счет продуманной планировки внутри уместилось все то, что можно найти в современных апартаментах, в том числе гостиная, спальная комната и санузел с душевой.
В первой зоне предусмотрен П-образный диван, который можно трансформировать в обеденный стол. В спальне установлена большая кровать с ортопедическим матрасом, а для хранения вещей имеется вместительные шкафы.
Что касается кухонной зоны, граничащей с гостиной, то в ней можно рассчитывать на гарнитур со столешницей, выполненной из искусственного камня, газовую плиту, 140-литровый холодильник с морозильной камерой и «микроволновку».
В санузле есть раковина, кассетный биотуалет, полотенцесушитель, работающий от электричества, и выдвижная сушилка для белья.
Питание на бытовую технику поступает от аккумуляторов на 800 А/ч, которые заряжаются от солнечных панелей.
Климатическая система включает в себя напольный кондиционер и дизельный отопитель, а водоснабжение осуществляется от 400-литрового бака.
Главной «фишкой» этой модели оказалась настоящая дровяная печь-камин длительно горения, которая чаще всего является прерогативой автодомов гораздо более дорогого класса.
Стоимость такого автодома составляет 22 миллиона 480 тысяч рублей. Без шасси эту сумму можно снизить до 12 миллионов 600 тысяч рублей.