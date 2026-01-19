Посвежевший Mercedes-Benz S-Class на первых изображениях показали без камуфляжа

В этом году в продажу должен поступить обновленный вариант флагманского седана Mercedes-Benz S-Class, начавшего свою жизнь еще в 70-х. К настоящему времени люксовая 4-дверка добралась до седьмого по счету поколения и сейчас подходит черед ее планового рестайлинга.

По слухам, премьера модернизированного S-Class состоится до конца текущего месяца. Какие изменения ждут популярный немецкий бизнес-седан предположила студия дизайна «NYMammoth».

Корейские независимые художники при создании рендеров нового S-Class черпали вдохновение с тестовых прототипов этой модели, проходящих испытания в камуфляже.

Уже тогда было понятно, что основные изменения сосредоточатся в передней и задней частях кузова машины. Но теперь их можно рассмотреть без маскировки.

Основные перемены, судя по изображениям, ждут блоки фар посвежевшего S-Class, которые станут чуть шире и получат новую «начинку» в виде трехлучевых звезд. Радиаторная решетка станет чуть компактнее, а бампер будет полностью перелицован.

Что касается кормы, то главным изменением в этой части кузова станет небольшая переделка «начинки» задних фонарей, которые сменят внутренний рисунок на огни в виде таких же трехлучевых звезд, что и дневных ходовых огней спереди.

Большие перемены точно ждут салон реформенного S-Class, но изображений внутреннего убранства машины пока нет.

В линейку двигателей автомобиля, скорее всего, как и прежде будут входить гибридные силовые агрегаты разной мощности.

До официальной премьеры седана осталось совсем немного времени.