Представлен автодом аналог студии на колесах со спускающейся с потолка кроватью

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

В Германии разработали новый удобный кемпер с необычным спальным местом

ahorn camp t 680 2026 2

Фургон Renault Master гораздо реже становится отправной точкой во всевозможных кемпер-проектах в сравнении с тем же Mercedes Sprinter, но именно его выбрала немецкая компания Ahorn Camp для своего нового автодома. 

Машина получила название T680 и при длине жилого отсека всего в 7-метров уместила там практически все, что необходимо, чтобы жить внутри как в собственной квартире-студии.

Основное внимание в этом кемпере было уделено гостиной зоне, которая способна адаптироваться к повседневной жизни в зависимости от времени суток.

ahorn camp t 680 2026 1
Автодом Ahorn Camp T680

Ночью с крыши можно опустить кровать размером 2 на 1,5-метра, которая не занимает днем места внутри. Вместо нее в задней части жилого кластера выделено пространство под большую ванную комнату с санузлом и душевой кабиной, а также просторный гардероб.

1 1 9

Поворотные передние сиденья добавляют два дополнительных посадочных места перед столом и дополняются двумя компактными диванами по сторонам.

2 1 4

В арсенал кемпера также входит раковина, газовая плита и холодильник, позволяющие готовить еду не выходя за пределы автодома. 

3 1 5

За счет стеклопластиковой конструкции жилого отсека с изоляцией, отопителя и кондиционера жить внутри автодома можно даже зимой. А еще в кемпере есть телевизор. 

Стоимость нового автодома уже раскрыта. За кемпер на базе Renault Master в Европе будут просить от 61 тысячи 500 евро (примерно 5,5-миллиона рублей по нынешнему курсу).

Фото:Ahorn Camp

