Олдскульный Mercedes проехал 2 миллиона км и все еще на ходу с оригинальным двигателем

Mercedes-Benz E220 CDI продолжает эксплуатироваться со своим оригинальным двигателем OM646 даже несмотря на то, что проехал уже более 2 миллионов километров.

Историей автомобиля, который демонстрирует подвиги надежности, поделилось издание «Diariomotor».

Выпущенный в 2002 году E-Class (версия W211), проехавший более 2 миллионов километров, получил под капот дизельный мотор OM646 (версия 646.91).

Mercedes E-Class, проехавший более 2 миллионов км на оригинальном двигателе

Двигатель представляет собой 2,1-литровый 4-цилиндровый чугунный агрегат с турбонаддувом и клапаном EGR. Его максимальная мощность равна 150 лошадиным силам, а крутящий момент составляет 340 Нм.

Владельцу из Финляндии удалось наездить на этом «Мерседесе» невероятные 2 миллиона 190 километров, работая в такси. И, как утверждает он и западные журналисты, под капотом автомобиля по-прежнему установлен оригинальный заводской мотор.

При этом коробка передач в машине менялась всего 1 раз. И однажды пришлось заменить форсунки.

Интерьер Mercedes E-Class, проехавшего более 2 миллионов км на оригинальном двигателе

Чтобы осознать, как много наездил этот Mercedes-Benz E220 CDI 2002 года выпуска, можно сравнить его пробег с расстоянием, эквивалентным дистанции между Землей и Луной, умноженной на 3.

По словам обладателя машины, пожелавшего остаться неназванным, секретом невероятной выносливости его автомобиля является запас прочности «Мерседесов» тех времен и надлежащее техническое обслуживание.

Что еще важнее, немецкий седан все еще исправно работает и продолжает накатывать километраж, а значит следующей целью дня него станет рекордная отметка в 3 миллиона км, а может и выше.