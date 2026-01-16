Для тех, у кого нет денег на GX: у Lexus скоро появится маленький рамный внедорожник

В прошлом году Toyota провела долгожданную презентацию своего совершенно нового маленького рамного внедорожника Land Cruiser FJ.

Автомобиль стал самым компактным представителем семейства «Ленд Крузеров» и сейчас готовится к тому, чтобы поступить в продажу. Выпуском машины (в том числе для рынка Японии) будет заниматься завод «Тойоты» в Таиланде.

По новой информации, пришедшей из-за океана, в США эта модель будет продаваться не только под другим названием, но и другим брендом. Новый Toyota Land Cruiser FJ собираются предлагать там под маркой Lexus.

Toyota Land Cruiser FJ

Эти сведения, по слухам, подтвердил один из представителей дилерских центров Toyota в Северной Америке. По его словам, машина будет выглядеть как уменьшенная версия GX, а ее выпуском займутся производственные линии «Тойоты» в США, что позволит избежать на модель тарифной наценки.

Напомним, ранее руководство Toyota заявляло, что основными рынками сбыта ее нового внедорожника Land Cruiser FJ будут страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, а также Япония.

О планах запустить продажи этого компактного рамного внедорожника в Европе или Штатах ничего не говорилось.