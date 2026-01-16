Микровэн начального уровня Mazda за 700 тысяч рублей обновился

Mazda готовится выпустить рестайлинговую версию своего кей-кара Flair, являющегося производной от Suzuki Spacia. Модернизация обещает этой бюджетной и компактной модели улучшения во внешнем виде и внутренней отделке.

Реформенный Flair отличается от предшественника слегка модернизированной передней частью кузова с новой, более объемной горизонтальной решеткой радиатора, придающей машине более динамичный облик.

Обновленный Mazda Flair

Дополнительно автопроизводитель предусмотрел для кей-кара также два новых варианта цвета: бархатно-красный и бежевый.

Новый Flair сохранил все существующие функции, но обзавелся подогревом рулевого колеса, улучшился с точки зрения шумоизоляции и стал более безопасным за счет новой системы помощи при торможении с двумя датчиками, предотвращения выезда за пределы полосы движения и случайного нажатия на педаль газа.

Интерьер обновленного Mazda Flair

Выбор двигателей для обновленного Flair по-прежнему состоит из 0,66-литрового «атмосферника» и мягко-гибридной силовой установки. Мощность первого составляет 49 лошадиных сил, а второго 51,6 л.с. соответственно (2,6 «силы» добавляются стартовым электромотором).

В обоих случаях машина идет с 5-скоростной механической трансмиссией и вариатором, а привод можно выбирать между передним или полным. Средний расход топлива таких компактов составляет около 3,2-литров на 100 км.

Цены на модернизированные Mazda Flair в Японии будут начинаться от 1 миллиона 455 тысяч иен и доходить до 1 миллиона 939 тысяч 300 иен (715 – 955 тысяч рублей соответственно).