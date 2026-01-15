ДомойАвтоновости сегодняКультовый «заряженный» хэтчбек Suzuki: раскрыты подробности и сроки премьеры

Культовый «заряженный» хэтчбек Suzuki: раскрыты подробности и сроки премьеры

Текст: Алиса Шашкова
Что известно о новом поколении Suzuki Swift Sport

01 s scoop swift sport 05 1

Несколько лет назад Suzuki сменила поколение своего популярного хэтчбека Swift, но вместе с ним не последовала очередь его «заряженного» варианта с приставкой Sport.

Все ждали, что оспортивленный «Свифт» свежей генерации увидит свет в конце 2025 года, однако в итоге это так и не произошло. Впрочем, это не значит, что Suzuki отказалась от планов по запуску такого проекта.

Как сообщают японские СМИ, разработка нового Swift Sport продолжается, а сама машина будет показана ориентировочно к осени 2026 года.

Снимок экрана 2025 02 20 в 13.08.03
Suzuki Swift Sport нового поколения (рендер)

Ожидается, что длина хэтчбека составит примерно 4-метра, а ширина достигнет почти 1,8-метров. Таким образом Swift Sport окажется немного крупнее своего простого аналога.

Легендарный компактный хот-хэтч обещает удивить рядом внешних отличий от оригинального простого Swift актуального поколения, в том числе собственным аэродинамическим обвесом, особыми колесными дисками и выкрашенными в красный цвет тормозными суппортами.

Снимок экрана 2025 02 20 в 13.08.27
1,4-литровый двигатель Suzuki

Но еще важнее то, что расположится у него под капотом. В отличие от оригинального Swift текущей генерации, которому достался 3-цилиндровый турбомотор Z12E, спорт-вариант этой модели будет приводиться в движение 1,4-литровым мягко-турбогибридным силовым агрегатом. 

Мощностные характеристики этой силовой установки пока не приводятся, но, скорее всего, совокупная отдача системы достигнет 165 лошадиных сил. Помогать мотору будет как МКПП, так и автоматическая коробка передач. 

Фото:Best Car, Suzuki

