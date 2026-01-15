ДомойАвтоновости сегодняРедкий и особенный Mitsubishi Lancer Evolution «уйдет с молотка» в ближайшие 4...

Редкий и особенный Mitsubishi Lancer Evolution «уйдет с молотка» в ближайшие 4 дня

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

На аукцион выставлен редкий экземпляр Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Mäkinen Edition RS2 

eb01db25 4753 4fc0 b119 c340bd5c5899

Чемпионат мира по ралли принес в автомобильный спорт немало громких имен. Один из них – Томми Мякинен, в честь четвертой подряд победы которого в личном зачете WRC Mitsubishi выпустила особенный Lancer Evolution VI. На днях этот автомобиль уйдет с молотка по пока неопределенной цене.

Машина 2001 года выпуска отличается от обычного «Лансера Эво» титановым турбокомпрессором, модернизированной выхлопной системой, а также перенастроенным рулевым управлением и подвеской.

subasta mitsubishi lancer evolution vi tommi makinen edition rs2 trasera 1
Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Mäkinen Edition RS2 2001

В эстетическом плане седан выделяется уникальным бампером спереди, 17-дюймовыми колесными дисками фирмы Enkei и эксклюзивными сиденьями Recaro. 

subasta mitsubishi lancer evolution vi tommi makinen edition rs2 interior 1

В общей сложности таких машин, в частности с левым рулем (RS2), как в случае с выставленным на торги автомобилем, существует всего 48 экземпляров. Они отличаются рядом аэродинамических улучшений, в том числе оптимизированной системой сопротивления воздуху и «выхлопной». 

subasta mitsubishi lancer evolution vi tommi makinen edition rs2 motor 1536x864 1

Машина была омологирована во Франции. Под ее капотом скрывается хорошо известный фанатам «Лансера» 2-литровый 4-цилиндровый турбомотор 4G63, выдающий 280 лошадиных сил. Ассистирует ему 5-скоростная МКПП.

На данный момент крайней ставкой на этот лот является сумма в 69 тысяч евро (6,3-миллиона рублей). Торги завершатся 20 января. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Car and Classic

Читайте также:

Последние новости:

Культовый «заряженный» хэтчбек Suzuki: раскрыты подробности и сроки...

Следующее поколение самого популярного автомобиля Южной Кореи –...

Минивэн-бестселлер Toyota переходит в новый модельный год

Новый Ford Fiesta на базе Renault – первые...

В Китае показали свой аналог немецкого «Гелика»

Новый рамный внедорожник Kia стал полицейским автомобилем в...

Самая маленькая и дешевая Mazda показалась в новом...

Представлен внедорожный кемпер с планировкой продуманной и уютной...

Популярный японский кроссовер проехал за 7 лет полмиллиона...

Один из редчайших «Гелендвагенов» на планете продают за...

Toyota готовит маленькую «зажигалку» за небольшие деньги

Новейший гиперкар Bugatti тестируют в чуждой для него...

Mitsubishi готовит новый «внедорожный» Outlander 

Hyundai Bayon скоро изменится до неузнаваемости и появится...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+