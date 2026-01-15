Редкий и особенный Mitsubishi Lancer Evolution «уйдет с молотка» в ближайшие 4 дня

Чемпионат мира по ралли принес в автомобильный спорт немало громких имен. Один из них – Томми Мякинен, в честь четвертой подряд победы которого в личном зачете WRC Mitsubishi выпустила особенный Lancer Evolution VI. На днях этот автомобиль уйдет с молотка по пока неопределенной цене.

Машина 2001 года выпуска отличается от обычного «Лансера Эво» титановым турбокомпрессором, модернизированной выхлопной системой, а также перенастроенным рулевым управлением и подвеской.

Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Mäkinen Edition RS2 2001

В эстетическом плане седан выделяется уникальным бампером спереди, 17-дюймовыми колесными дисками фирмы Enkei и эксклюзивными сиденьями Recaro.

В общей сложности таких машин, в частности с левым рулем (RS2), как в случае с выставленным на торги автомобилем, существует всего 48 экземпляров. Они отличаются рядом аэродинамических улучшений, в том числе оптимизированной системой сопротивления воздуху и «выхлопной».

Машина была омологирована во Франции. Под ее капотом скрывается хорошо известный фанатам «Лансера» 2-литровый 4-цилиндровый турбомотор 4G63, выдающий 280 лошадиных сил. Ассистирует ему 5-скоростная МКПП.

На данный момент крайней ставкой на этот лот является сумма в 69 тысяч евро (6,3-миллиона рублей). Торги завершатся 20 января.