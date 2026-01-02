Новый минивэн Toyota Hiace становится реальностью

На автосалоне JMS-2025 в Японии состоялась премьера концепт-кара Hiace Concept. Машина оказалась не просто дизайн-проектом, а дала четкое направление развития внешности актуального Hiace.

Взяв за отправную точку экстерьер шоу-кара, дизайнеры японского сайта «Goo-net» спрогнозировали внешность нового поколения этого минивэна. Ожидается, что дизайн машины будет опираться на лаконичных и функциональных решениях, которые были представлены в концепте.

Одной из главных «фишек» минивэна может стать наличие бесстоечной сдвижной двери, которая заметно упростит погрузку и разгрузку, а также посадку и высадку.

Кроме того, такие машины можно будет использовать в проектах продуманных автодомов. Впрочем, как Toyota собирается обеспечить жесткость кузова и безопасность автомобиля с такой конструкцией кузова пока неизвестно.

Hiace обещает также обновить силовую установку. Модель следующего поколения, вероятно, будет основана на недавно разработанном 1,5 – 2-литровом рядном 4-цилиндровом бензиновом моторе, который будет работать в минивэне в гибридном виде. Будет у нового Hiace и полностью электрическая модификация, которую, как ожидается, начнут предлагать с самого запуска модели.

Наиболее вероятные сроки премьеры и начала производства нового Toyota Hiace – 2027 год. Нынешняя генерация этой модели (200) была представлена в 2004 году, поэтому если машину отправят на конвейер как ожидается, то ее полная модернизация пройдет спустя 23 года.