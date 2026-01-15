Самая маленькая и дешевая Mazda показалась в новом поколении 

Компактный хэтчбек Mazda2 в строю с далекого 2014 года. Несмотря на существенное падение интереса со стороны покупателей к этому сегменту автомобилей, 5-дверка продолжает оставаться на конвейере, а вскоре даже приобретет преемницу.
По данным японского инсайдерского журнала «Best Car», автопроизводитель из Хиросимы готовит новое поколение Mazda2. Его длина составит 3825 мм, ширина – 1795 мм, а высота – 1470 мм. Расстояние между осями будет равно 2515 мм.
В основу автомобиля ляжет концепция Mazda Vision Cross Compact (изображение выше), представленная на выставке японской мобильности осенью 2025 года, но серийная машина, скорее всего, будет немного отличаться от шоу-кара.
Японские независимые дизайнеры предрекают новой «двойке» роскосые фары с бумерангообразными дневными ходовыми огнями, спортивный бампер, местами напоминающий тот, что достался третьему поколению кроссовера CX-5, а также крупные воздухозаборники снизу, заменяющие машине традиционную решетку радиатора, на месте которой разместится компактная черная заглушка.
Дополнительными визуальными новшествами свежей генерации Mazda2 должны стать пластиковые накладки на колесных арках, дверях и порогах, а также колесные диски нового дизайна, и, вероятно, другой вид задних фонарей и бампера.
Продавать реформенную «двойку», если верить слухам, будут с двигателем внутреннего сгорания, но каким именно пока неизвестно.
Справить премьеру реформенная Mazda2 может в ближайшие несколько лет.