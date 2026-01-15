Самая маленькая и дешевая Mazda показалась в новом поколении 

ДомойАвтоновости сегодняСамая маленькая и дешевая Mazda показалась в новом поколении 

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Представлены рендеры следующей генерации Mazda2

Компактный хэтчбек Mazda2 в строю с далекого 2014 года. Несмотря на существенное падение интереса со стороны покупателей к этому сегменту автомобилей, 5-дверка продолжает оставаться на конвейере, а вскоре даже приобретет преемницу. 

По данным японского инсайдерского журнала «Best Car», автопроизводитель из Хиросимы готовит новое поколение Mazda2. Его длина составит 3825 мм, ширина – 1795 мм, а высота – 1470 мм. Расстояние между осями будет равно 2515 мм. 

Концепт-кар Mazda Vision Cross Compact

В основу автомобиля ляжет концепция Mazda Vision Cross Compact (изображение выше), представленная на выставке японской мобильности осенью 2025 года, но серийная машина, скорее всего, будет немного отличаться от шоу-кара.

Японские независимые дизайнеры предрекают новой «двойке» роскосые фары с бумерангообразными дневными ходовыми огнями, спортивный бампер, местами напоминающий тот, что достался третьему поколению кроссовера CX-5, а также крупные воздухозаборники снизу, заменяющие машине традиционную решетку радиатора, на месте которой разместится компактная черная заглушка. 

Рендер нового поколения Mazda2

Дополнительными визуальными новшествами свежей генерации Mazda2 должны стать пластиковые накладки на колесных арках, дверях и порогах, а также колесные диски нового дизайна, и, вероятно, другой вид задних фонарей и бампера. 

Продавать реформенную «двойку», если верить слухам, будут с двигателем внутреннего сгорания, но каким именно пока неизвестно. 

Справить премьеру реформенная Mazda2 может в ближайшие несколько лет.

ИСТОЧНИК:Best Car

