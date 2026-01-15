Представлен внедорожный кемпер с планировкой продуманной и уютной квартиры-студии для четверых человек

ДомойАвтоновости сегодняПредставлен внедорожный кемпер с планировкой продуманной и уютной квартиры-студии для четверых человек

Текст: Алексей Шмидт
В США разработали новый вместительный мини-автодом, способный ездить по бездорожью

США всегда были страной, где к путешествиях на кемперах относились с особой любовью. Специально для местных покупателей компания Overlander Campers выпустила новую модель, получившую название Ridge. Ее особенностью является способность ездить по бездорожью, а также уютный внутренний отсек, напоминающий квартиру-студию для четверых.

В основе модели Ridge лежит внедорожный пикап Ford E-350 Super Duty. Машина приводится в движение за счет 7,3-литрового бензинового двигателя V8 мощностью 325 лошадиных сил. Ассистирует ему 6-скоростная автоматическая трансмиссия. 

Кемпер Ridge от Overlander Campers

Кемпер компактнее большинства своих конкурентов, но гораздо более продуман во всех отношениях. При длине всего 6,3-метра, ширине – 2,2-метра и высоте 2,8-метра он легко маневрирует как на городских улицах, так и на узких тропах, и способен добраться до тех мест, куда не доедут многие другие автодома.

Жилой отсек Ridge утеплен и подходит для использования в любую погоду. В его оснащение входят 2-камерные акриловые окна со встроенными сетками и солнцезащитными шторками, а по крыше можно ходить благодаря специальному покрытию.

Изготовленный на заказ задний бампер позволяет улучшить углы съезда. Вместе с ним в комплекте идут специальные фары и фаркоп второго класса. 

Внутри, несмотря на компактные размеры жилого пространства, предусмотрено спальное место для двоих над кабиной водителя, установлена большая кухня, есть полноценный санузел с душевой, а также гостиная, где сиденье и стол можно трансформировать в дополнительное спальное место для двух человек.

В оснащение кемпера входит 3-конфорочная газовая плита, духовка, вытяжка и микроволновка. Раковина выполнена из нержавающей стали, есть 12-вольтовый холодильник с морозильной камерой и много ящиков и ниш для хранения продуктов и кухонной утвари. 

За комфортную температуру внутри отвечает отопитель и кондиционер, а бойлер подогревает воду. 

В базовую комплектацию входят солнечные аккумуляторы на 400 Вт, литий-ионная батарея на 200 Ач и преобразователь на 90 ампер.

Стоимость нового кемпера Ridge уже объявлена. За него в Штатах будут просить от 109 тысяч 900 долларов (примерно 8,6-миллиона рублей).

Фото:Overlander Campers

